В ISW рассказали о дальнейших планах наступления россиян в Донецкой области

Отмечается, что российские войска захватили село Улаклы к западу от города Курахово и закрыли "карман" ВСУ. Один из российских военных блогеров также утверждал, что войска РФ продвинулись в центральной части Константинополя с юга.

Российские войска продолжали наступать к западу от Курахово в районе Андреевки, Улаклов и Константинополя 20 и 21 февраля, пытаясь использовать захват Курахово и села Дачное к западу от города, чтобы выровнять линию фронта к западу от этих населенных пунктов.

В ISW отмечают, что главной целью российских войск на Кураховском направлении было выровнять линию фронта и создать более обороноспособные позиции к западу от города. Аналитики Института убеждены, что россияне не будут передислоцировать силы с Кураховского направления, пока не достигнут своих целей в этом районе.

Ситуация в районе Великой Новоселки

Аналитики Института изучения войны также убеждены, что войска РФ пытаются использовать захват города Великая Новоселка для продвижения дальше на север от населенного пункта в направлении административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.

Отмечается, что российские войска недавно возобновили наступательные операции на северо-восток, север и запад от Великой Новоселки после временной паузы в атаках в этих районах на несколько недель после захвата города в конце января 2025 года.

Обнародованные 20 февраля геолокационные кадры указывают на то, что российские войска захватили село Новоочеретоватое к северо-западу от Великой Новоселки, после недавнего перехода через реку Мокрые Ялы. По данным Минобороны РФ, решающую роль в форсировании реки и захвате населенного пункта сыграли элементы российской 5-й танковой бригады (36-я общевойсковая армия, Восточный военный округ).

В отчете также отмечается, что российские войска могли использовать сухой участок реки Мокрые Ялы возле Новочеретоватого для продвижения к поселку, поскольку, согласно предварительным оценкам ISW, река может представлять существенную проблему для россиян.

По предварительным оценкам ISW, российское военное командование могло либо передислоцировать большую часть Восточного военного округа на другой участок фронта, либо оставить части округа в направлении Великой Новоселки и продолжить продвижение к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей.

Кроме того, российские войска активизировали наступательные операции на северо-восточном и западном флангах Великой Новоселки. Российский военный блогер 21 февраля опубликовал кадры, на которых якобы видно, как подразделения 57-й отдельной мотострелковой бригады проводят усиленную механизированную атаку силами взвода возле Новоселки (к западу от Великой Новоселки). Также недавно российские войска провели механизированную атаку силами батальона возле села Багатир (к западу от Курахово и северо-востоку от Великой Новоселки).

Другой российский блогер утверждал 20 февраля, что подразделения российской 60-й мотострелковой бригады (5-й АК, ОМСБр) недавно проникли вглубь украинской обороны к северу от Временки (к западу от Великой Новоселки) и захватили несколько опорных пунктов в этом районе. Российские военные блогеры утверждали, что российские войска недавно продвинулись к западу от Великой Новоселки, а также к востоку и югу от Новоселки, но в ISW не нашли подтверждений этим заявлениям.

Другой российский военный блогер заявил, что российские войска атакуют Скудное (к северо-западу от Новочеретоватого) и в направлении Бурлацкого и Привольного (к северо-западу и западу от Великой Новоселки). Военный блогер отметил, что российское военное командование пытается проникнуть в слабые места вдоль украинской линии обороны и продвинуться к границе Днепропетровской области.