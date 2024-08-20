США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в Курской области, - Пентагон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона, бригадного генерала ВВС Пэта Райдера.

Журналист спросил у Райдера, готовы ли США открыто поддержать операцию Украины в Курской области. И если нет, то почему.

"Послушайте, мы продолжаем обсуждать с украинцами их цели. Вы слышали, как президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) сказал, что речь идет о создании буферной зоны, так что мы ведем эти разговоры, чтобы узнать больше об их целях", - ответил Райдер.

Он напомнил, что цель США заключается в том, чтобы дать Украине возможность стать свободной и суверенной страной, которая сможет сдерживать российскую агрессию в будущем.

При этом Райдер добавил, что операцией в Курской области украинские защитники продемонстрировали креативность и боевое мастерство. Они “явно вынудили россиян потрудиться над ответом”.

"Но когда речь заходит о том, каковы их долгосрочные цели здесь, это то, что мы все еще обсуждаем с ними", - отметил представитель Пентагона.