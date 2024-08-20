США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в Курской области, - Пентагон
Американские чиновники обсуждают с украинскими коллегами долгосрочные цели операции ВСУ в Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона, бригадного генерала ВВС Пэта Райдера.
Журналист спросил у Райдера, готовы ли США открыто поддержать операцию Украины в Курской области. И если нет, то почему.
"Послушайте, мы продолжаем обсуждать с украинцами их цели. Вы слышали, как президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) сказал, что речь идет о создании буферной зоны, так что мы ведем эти разговоры, чтобы узнать больше об их целях", - ответил Райдер.
Он напомнил, что цель США заключается в том, чтобы дать Украине возможность стать свободной и суверенной страной, которая сможет сдерживать российскую агрессию в будущем.
При этом Райдер добавил, что операцией в Курской области украинские защитники продемонстрировали креативность и боевое мастерство. Они “явно вынудили россиян потрудиться над ответом”.
"Но когда речь заходит о том, каковы их долгосрочные цели здесь, это то, что мы все еще обсуждаем с ними", - отметил представитель Пентагона.
Операция в Курской области
Напомним, несколько недель назад в сети появились слухи о том, что украинские защитники зашли в Курскую область. Позже эту информацию официально подтвердила Украина.
По состоянию на сегодня, согласно заявлению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинские защитники контролируют 93 населенных пункта в Курской области.
Также украинский генерал сегодня показал карту боевых действий в Курской области.
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