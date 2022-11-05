ua ru
Сб, 05 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ISW рассказали, как составляют свои ежедневные прогнозы

Новина українською →
Украина, Суббота 05 ноября 2022 09:06
В ISW рассказали, как составляют свои ежедневные прогнозы Фото: в ISW рассказали, как составляют отчеты о войне в Украине (facebook.com/InstitutefortheStudyofWar)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Аналитики ISW при разработке ежедневных отчетов и прогнозов о войне в Украине опираются на открытые источники информации. При этом авторы стараются не раскрывать планы ВСУ, чтобы не навредить военным операциям.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала аналитик американского Института изучения войны (ISW) Екатерина Степаненко.

"Мы основываемся полностью на открытых источниках. Мы не получаем никакой разведывательной информации от Украины или Запада. Все наши оценки подкреплены ссылками и цитатами, то есть если вы хотите проверить, на какой источник мы ссылаемся, все есть в онлайн-доступе", - объяснила Степаненко.

Она подчеркнула, что прогнозы и оценки по освобождению или наступлению тоже строятся на открытых источниках и детальном анализе ситуации.

"Конечно, мы цитируем украинские источники, потому что они видят ситуацию на местах. Мы обычно оцениваем, где должны быть линии фронта, и когда они могут быть прорваны. Так что в большинстве случаев речь идет о комбинации оценок. Мы собираемся, и на основе этих оценок, других фактов, которые мы берем, карт и т.д., мы делаем финальную оценку происходящего", - объяснила аналитик.

Кроме того, Степаненко подчеркнула, что ISW больше фокусируется на действиях российских оккупантов, поскольку аналитики не хотят навредить операциям ВСУ.

"Мы не хотим навредить операционной безопасности ВСУ, о чем просят украинские власти. Это очень важно для нас", - добавила автор ISW.

Напомним, Екатерина Степаненко в интервью РБК-Украина также дала оценку наступлению украинских войск на юге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Война России против Украины
NEWS
США передадут Украине бронемашины M1117 и дроны Phoenix Ghost: что о них известно
США передадут Украине бронемашины M1117 и дроны Phoenix Ghost: что о них известно
DAILY
Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины