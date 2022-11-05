В ISW рассказали, как составляют свои ежедневные прогнозы

Аналитики ISW при разработке ежедневных отчетов и прогнозов о войне в Украине опираются на открытые источники информации. При этом авторы стараются не раскрывать планы ВСУ, чтобы не навредить военным операциям.

"Мы основываемся полностью на открытых источниках. Мы не получаем никакой разведывательной информации от Украины или Запада. Все наши оценки подкреплены ссылками и цитатами, то есть если вы хотите проверить, на какой источник мы ссылаемся, все есть в онлайн-доступе", - объяснила Степаненко.

Она подчеркнула, что прогнозы и оценки по освобождению или наступлению тоже строятся на открытых источниках и детальном анализе ситуации.

"Конечно, мы цитируем украинские источники, потому что они видят ситуацию на местах. Мы обычно оцениваем, где должны быть линии фронта, и когда они могут быть прорваны. Так что в большинстве случаев речь идет о комбинации оценок. Мы собираемся, и на основе этих оценок, других фактов, которые мы берем, карт и т.д., мы делаем финальную оценку происходящего", - объяснила аналитик.

Кроме того, Степаненко подчеркнула, что ISW больше фокусируется на действиях российских оккупантов, поскольку аналитики не хотят навредить операциям ВСУ.

"Мы не хотим навредить операционной безопасности ВСУ, о чем просят украинские власти. Это очень важно для нас", - добавила автор ISW.