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В ISW розповіли, як складають свої щоденні прогнози

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Україна, Субота 05 листопада 2022 09:06
В ISW розповіли, як складають свої щоденні прогнози Фото: в ISW розповіли, як складають звіти про війну в Україні (facebook.com/InstitutefortheStudyofWar)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Аналітики ISW під час створення щоденних звітів та прогнозів про війну в Україні спираються на відкриті джерела інформації. При цьому автори намагаються не розкривати плани ЗСУ, аби не нашкодити військовим операціям.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Катерина Степаненко.

"Ми ґрунтуємося повністю на відкритих джерелах. Ми не отримуємо жодної розвідувальної інформації від України чи Заходу. Всі наші оцінки підкріплені посиланнями та цитатами, тобто якщо ви хочете перевірити, на яке джерело ми посилаємося, все є в онлайн-доступі", - пояснила Степаненко.

Вона підкреслила, що прогнози та оцінки щодо звільнення чи наступу теж будуються на відкритих джерелах та детальному аналізі ситуації.

"Звісно, ми цитуємо українські джерела, бо вони бачать ситуацію на місцях. Ми зазвичай оцінюємо, де мають бути лінії фронту, і коли вони можуть бути прорвані. Так що у більшості випадків йдеться про комбінацію оцінок. Ми збираємось, і на основі цих оцінок, інших фактів, які ми беремо, карт і т.д., ми робимо фінальну оцінку того, що відбувається", - пояснила аналітик.

Крім того, Степаненко підкреслила, що ISW більше фокусується на діях російських окупантів, оскільки аналітики не хочуть нашкодити операціям ЗСУ.

"Ми не хочемо нашкодити операційній безпеці ЗСУ, про що просить українська влада. Це дуже важливо для нас", - додала автор ISW.

Нагадаємо, Катерина Степаненко в інтерв'ю РБК-Україна також дала оцінку наступу українських військ на півдні.

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