ISW раскрыл впечатляющие цифры ударов Украины по России, и они продолжают расти

Удары по тылу российских войск стали более глубокими

Российское оппозиционное издание Meduza проанализировало координаты украинских ударов по военной технике и логистике оккупантов на основе данных проекта GeoConfirmed.

По результатам анализа, в мае и июне 2026 года средняя глубина украинских ударов значительно возросла.

Если раньше цели поражались в нескольких километрах от линии фронта, то теперь речь идет о десятках километров в тылу российских войск.

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Сотни атак по российской логистике

Французский OSINT-аналитик Клемент Молин подтвердил по видеозаписям как минимум 500 украинских ударов по российским грузовикам и транспортным средствам в период с 1 мая по 18 июня.

Кроме того, геолокационные данные подтверждают 270 таких ударов с начала 2026 года.

По данным Meduza, в мае украинские силы особенно активно атаковали тыловые районы российской группировки на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

Под ударами оказались участки трассы М-14 Ростов-Крым на юго-западе Донецкой области и востоке Запорожской области.

Фокус сместился на Крым и Херсонскую область

В июне интенсивность атак на этих направлениях снизилась.

В то же время, как отмечает Meduza, украинские военные перенесли акцент на временно оккупированную Херсонскую область и Крым.

Также расширилась кампания ударов по ближайшим тыловым районам российских войск на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях.

По оценке ISW, украинские силы нанесли как минимум:

210 ударов средней дальности по оккупированным территориям в мае;

по оккупированным территориям в мае; 145 таких ударов в июне по состоянию на сегодня.

Растет и дальность полета украинских дронов

Аналитики также обратили внимание на расширение возможностей украинских дальнобойных беспилотников.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые украинские дроны Fire Point уже поразили цели на расстоянии до 2070 километров.

По словам главы государства, в ближайшее время украинские беспилотники смогут наносить удары на дальность до 3000 километров.

Больше ударов по нефтяной инфраструктуре РФ

В ISW отмечают, что с марта 2026 года Украина также расширила масштабы ударов по российской нефтяной инфраструктуре.

Согласно геолокационным данным аналитиков, украинские силы нанесли как минимум: