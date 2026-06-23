ISW раскрыл впечатляющие цифры ударов Украины по России, и они продолжают расти

Украина продолжает наращивать интенсивность и дальность своей ударной кампании средней и дальней дальности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Российское оппозиционное издание Meduza проанализировало координаты украинских ударов по военной технике и логистике оккупантов на основе данных проекта GeoConfirmed.
По результатам анализа, в мае и июне 2026 года средняя глубина украинских ударов значительно возросла.
Если раньше цели поражались в нескольких километрах от линии фронта, то теперь речь идет о десятках километров в тылу российских войск.
Французский OSINT-аналитик Клемент Молин подтвердил по видеозаписям как минимум 500 украинских ударов по российским грузовикам и транспортным средствам в период с 1 мая по 18 июня.
Кроме того, геолокационные данные подтверждают 270 таких ударов с начала 2026 года.
По данным Meduza, в мае украинские силы особенно активно атаковали тыловые районы российской группировки на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.
Под ударами оказались участки трассы М-14 Ростов-Крым на юго-западе Донецкой области и востоке Запорожской области.
В июне интенсивность атак на этих направлениях снизилась.
В то же время, как отмечает Meduza, украинские военные перенесли акцент на временно оккупированную Херсонскую область и Крым.
Также расширилась кампания ударов по ближайшим тыловым районам российских войск на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях.
По оценке ISW, украинские силы нанесли как минимум:
Аналитики также обратили внимание на расширение возможностей украинских дальнобойных беспилотников.
21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые украинские дроны Fire Point уже поразили цели на расстоянии до 2070 километров.
По словам главы государства, в ближайшее время украинские беспилотники смогут наносить удары на дальность до 3000 километров.
В ISW отмечают, что с марта 2026 года Украина также расширила масштабы ударов по российской нефтяной инфраструктуре.
Согласно геолокационным данным аналитиков, украинские силы нанесли как минимум:
Напомним, в последние месяцы Украина усилила удары по российской логистической, топливной и военной инфраструктуре. Такие атаки уже сказываются на снабжении оккупационных войск.
На выходных ВСУ нанесли серию массированных ударов по Крыму - были поражены газовые станции, нефтяные терминалы, системы ПВО и логистические объекты.
Уже сегодня ночью полуостров подвергся новой атаке дронов - оккупационные власти перекрыли движение по Крымскому мосту, а спутниковые снимки зафиксировали несколько очагов пожаров в районе Керчи и порта "Кавказ".
Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что Украина будет наращивать количество пилотов БПЛА для нанесения более мощных ударов по оккупированным территориям.
По его словам, после перекрытия логистики врагу будет "очень тяжело".