В ISW разъяснили, какие риски несет альтернативное соглашение Путина о перемирии с Украиной

В отчете напомнили, что украинско-американское соглашение о прекращении огня предусматривает 30-дневное прекращение боевых действий вдоль всей линии фронта, мораторий на ракетные удары дальнего радиуса действия и удары беспилотников, а также прекращение операций в Черном море. Проект позволяет России и Украине продолжить режим прекращения огня и продолжение обмена разведывательной информацией, а также предоставление американской и другой военной помощи Украине.

Таким образом, этот проект был четко направлен на то, чтобы позволить России и Украине продемонстрировать свою готовность к миру и отделить временное прекращение огня от будущих переговоров о прекращении войны.

Хитрая тактика Путина

Зато предложенное Путиным соглашение о прекращении огня, предоставило бы России значительно более непропорциональные преимущества и создало бы условия для возобновления боевых действий на крайне выгодных для Кремля условиях.

В ISW не исключают, что проект соглашения Путина, скорее всего, будет требовать от США и других партнеров приостановить военную помощь Киеву, а от Украины - прекратить мобилизацию и подготовку личного состава.

Однако в случае продления на длительный период времени, такое соглашение создаст препятствия для восстановления, тренировки и оснащения украинских военных, к разоружению Украины, а также к тому, что Украина и страны Запада передадут России существенные рычаги влияния на ситуацию.

В то же время, аналитики обратили внимание на тот факт, что Путин ничего не сказал при прекращении Россией призыва на военную службу, производство военной техники и получения военной помощи от своих союзников.

"Способность России продолжать эти меры во время потенциального перемирия, без аналогичного разрешения Украины, позволила бы российской армии возобновить наступательные операции с лучше укомплектованными и оснащенными подразделениями в нужное для нее время позже. Такие требования могут показаться четким свидетельством того, что Путин на самом деле не хочет мира", - убеждены в ISW.

Устойчивый мир невозможен

В отчете также отмечается, что попытки Путина заключить новое соглашение о прекращении огня на условиях, которые асимметрично выгодны РФ, игнорируют заявленное намерение президента США Дональда Трампа, что прекращение огня создаст условия для переговоров о более всеобъемлющем мирном соглашении в будущем.

"Предложенная российским лидером сделка, подорвет заявленную администрацией Трампа цель достижения устойчивого мира в Украине, укрепит веру в то, что Россия может нанести военное поражение Украине. Также это будет стимулировать Путина к возобновлению военных действий против Украины вместо того, чтобы идти на любые уступки в формальных переговорах о прекращении войны", - говорится в отчете.

В ISW также убеждены, что Путин держит в заложниках предложение о прекращении огня и пытается получить превентивные уступки перед официальными переговорами о прекращении войны.

Так, Путин отказался принять американо-украинское предложение о прекращении огня на ее собственных условиях и взамен требует дополнительных условий, которые непосредственно будут способствовать достижению военных целей Кремля.

"ISW продолжает считать, что российский лидер не заинтересован в добросовестных мирных переговорах для прекращения войны. Он остается преданным достижению своих долгосрочных целей по установлению пророссийского марионеточного режима в Украине, подрыва способности страны защитить себя от будущей российской агрессии и недопущения вступления страны в НАТО", - говорится в отчете ведомства.

В Институте изучения войны также убеждены, что отказ Путина от предложения прекращения огня, подчеркивает его приверженность достижению своих целей в Украине, в частности, ее демилитаризации.

Также это свидетельствует о незаинтересованности российского лидера в любой паузе в боевых действиях, которая не приведет к капитуляции Украины или, по крайней мере, не создаст условий для успешного восстановления российских наступательных операций в будущем.