ua ru
Вс, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ISW: Российские силовики создают условия для изъятия у олигархов ресурсов на войну

Новина українською →
Москва, Воскресенье 25 декабря 2022 05:20
ISW: Российские силовики создают условия для изъятия у олигархов ресурсов на войну Фото: Владимир Путин и Евгений Пригожин (скрин Currenttime.tv)
Автор: Артур Родивилов

Российские силовики могут создавать информационные условия для оправдания национализации ресурсов олигархов для финансирования военных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики пишут, что финансист "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин присутствовал на похоронах умершего наемника в Санкт-Петербурге 24 декабря, где он заявил, что России необходимо конфисковать роскошные вещи и жилье у элит, которые игнорируют или не поддерживают войну из-за страха потерять привилегированный образ жизни.

Пригожин добавил, что эти богатые люди поддерживают концепцию, согласно которой "западные кураторы" доминируют в России и сравнил сегодняшнюю олигархию с Россией 1990-х годов.

По мнению аналитиков, Пригожин разжег скандал в связи с похоронами наемника, чтобы продвинуть свои политические цели, такие как легализация "Вагнера". Его заявления о перераспределении богатства на похоронах получили значительный отклик в российском интернете.

Связанные с "Вагнером" ресурсы широко поддержали критику российских официальных лиц. Пригожин может использовать такие популистские предложения, чтобы поднять свой авторитет в российском обществе или повлиять на возвращение более жестких мер национализации.

Президент РФ Владимир Путин также косвенно "атаковал" российских олигархов. Путин заявил, что, хотя подавляющее большинство российских бизнесменов являются патриотами, есть и те, кто не разделяет его настроений.

Путин "национализировал" крупный бизнес в начале 2000-х, чтобы укрепить свою авторитарную клептократию, напоминают в ISW.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Европейская комиссия изучает юридические возможности конфискации российских активов для восстановления Украины.

Также сообщалось, что Еврокомиссия может в ближайшие дни выпустить директиву, которая позволит конфисковать активы лиц, пытающихся обойти санкции в отношении России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧВК Вагнера Война России против Украины
NEWS
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация