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В ISW объяснили стремительный темп краха оккупантов в Херсонской области

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россия стремительно теряет позиции на севере Херсонской области из-за скудного расположение сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, элементы 126-ой бригады береговой обороны Черноморского флота действовала в этом районе без ротации с марта.

Как отмечают эксперты, линия фронта настолько тонкая, что некоторые населенные пункты на этом участке защищают 15 человек. При этом для обороны 20-километровой линии фронта требуется 500 человек из расчета примерно 20 метров на человека,

Неукомплектованность батальонов в Херсонской области составляет один солдат на 60 метров линии фронта.

"Наряду с эффективными украинскими наступательными операциями, это частично объясняет быстрый темп краха России на этом участке", - пишут аналитики.

Напомним, что ВСУ подтвердили освобождение восьми населенных пунктов на юге, но их больше.

Также украинские десантники показали видео из освобожденного села в Херсонской области.

Ранее стало известно, что военные подтвердили освобождение трех поселков в Херсонской области.

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Херсонская область