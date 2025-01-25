В ISW объяснили страх Путина перед вероятным удешевлением нефти в мире
Российский диктатор Владимир Путин пытается отговорить президента США Дональда Трампа от намерений снизить мировые цены на нефть. В таком случае диктатор не сможет финансировать войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В отчете напомнили заявление президента США Дональда Трампа о том, что цены на нефть сейчас "достаточно высокие", чтобы Россия могла продолжать военные действия в Украине и призыв к ОПЕК "снизить стоимость нефти".
Путин во время интервью 24 января ответил Трампу и заявил, что Россия и США являются крупными производителями и потребителями нефти, и что "слишком высокие цены - это плохо" как для американской, так и для российской экономики.
Диктатор утверждал, что Россия и США полагаются на энергетические ресурсы для внутренней промышленности, и что "слишком низкие цены" подорвут инвестиционные возможности энергетических компаний.
Таким образом Путин пытался изобразить более современную и диверсифицированную экономику США, как функционирующую подобно экономике России, которая является нефтегазовой державой, в значительной степени зависящей от доходов от экспорта энергоносителей.
Большая обеспокоенность Путина
В ISW убеждены, что падение цен на нефть приведет к уменьшению доходов федерального бюджета России и риску дестабилизации стабильности российского режима, а также к уменьшению доли России на мировом нефтяном рынке и ее экономического влияния на мировой арене.
Кроме того, отмечают в Институте, акцент Путина на необходимости удерживать цены ради инвестиций энергетических компаний также демонстрирует, насколько он считает необходимым угождать элите своего ближайшего окружения, которая имеет личные интересы в энергетическом секторе.
Также в ведомстве убеждены, что сосредоточенность Путина на интересах своего ближайшего окружения контрастирует с большим вниманием американских лидеров к населению, которое имеет право голоса, и к более широкому кругу бизнес-интересов, которые получают выгоду от снижения цен на энергоносители.
"Попытка Путина представить снижение цен на нефть как противоречащее интересам США свидетельствует о том, что Путин боится вреда, который такая политика может нанести России. Он пытается убедить Трампа отказаться от этих предложений, не уступая при этом настоянию президента на содержательных переговорах по прекращению войны", - считают в ISW.
Предложение США снизить цены на нефть
На днях президент США Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть. По его мнению, таким образом война между Украиной и Россией закончится быстрее.
Официальный Киев предлагает установить цену на уровне 30 долларов за баррель, что не позволит России в дальнейшем финансировать войну против Украины.
В то же время, в Минэкономики Саудовской Аравии заинтересованы в долгосрочной стабильности рынка нефти.
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