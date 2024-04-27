В ISW объяснили, что поможет Силам обороны освободить все оккупированные РФ территории

Как отмечается в отчете, отдельные американские чиновники возобновили обсуждение идеи "заморозить линии разграничения" там, где они есть, ведь последнего пакета военной помощи США Украине может быть недостаточно для освобождения всех оккупированных РФ территорий. Однако в Институте отметили, что делать подобные выводы пока рано, ведь оружие должно попасть на фронт и продемонстрировать соответствующий эффект для продвижения ВСУ.

Сторонники текущего пакета американской военной помощи не утверждают, что он сам по себе позволит Украине освободить всю оккупированную территорию, а обсуждение возможных конечных состояний войны является очень преждевременным, ведь президент США Джо Байден подписал законопроект только два дня назад.

"Доставка американской военной помощи в Украину займет несколько недель, прежде чем она поступит в передовые подразделения и будет иметь ощутимое влияние на поле боя. После получения оружия, Силам обороны Украины придется сначала использовать помощь, поступающую от США для стабилизации линии фронта и остановки российского наступления, особенно на Авдеевском направлении и в районе Часового Яра", - говорится в отчете.

В то же время, отмечают в ISW, масштаб и интенсивность прогнозируемой наступательной операции РФ летом 2024 года, которую планируется начать в июне, также остается непонятной, и российское военное командование активно оценивает и пересматривает планы своих летних наступательных действий, чтобы учесть противостояние с лучше оснащенной украинской армией.

Украинским войскам придется обороняться от российских летних наступательных действий и не позволить россиянам достичь оперативно значимых успехов в течение летних месяцев, прежде чем ВСУ смогут перехватить инициативу в масштабах всего театра военных действий и провести контрнаступательную операцию в конце 2024 или в 2025 году.

Силы обороны также должны решить свои текущие проблемы с личным составом путем подготовки нового личного состава, оснащения новых и восстановления старых подразделений. Точные временные рамки этих усилий, которые, вероятно, будут играть значительную роль в определении графика будущих контрнаступательных операций Украины, не определены.

Согласно оценке ISW, достаточная и последовательная западная помощь будет иметь решающее значение для будущих украинских контрнаступательных усилий. Хотя США и Запад должны будут оперативно реагировать, ведь украинское военное командование определяет объем и направленность таких операций и передает потребности Украины западным партнерам за несколько недель и месяцев, предшествующих будущим контрнаступательным операциям.

"Способность Украины восстановить всю свою территорию в долгосрочной перспективе зависит от многочисленных будущих решений на Западе, в Кремле и в Киеве. Любые дискуссии, в которых перспективы победы или поражения Украины рассматриваются как заранее определенные результаты, игнорируют то, как все вовлеченные стороны могут динамично менять ход войны в Украине", - говорится в отчете ISW.

ЗРК Patriot поможет усилить украинскую ПВО

Кроме того, в Институте изучения войны проанализировали ситуацию на фронте в контексте укрепления систем противовоздушной обороны Украины.

В отчете напомнили заявление президента Владимира Зеленского во время встречи в формате "Рамштайн", что ВСУ нужно оружие большой дальности и системы противовоздушной обороны, поскольку с начала 2024 года российские войска применили против Украины более 9 тыс. управляемых планерных бомб.

В Институте также привели слова министра обороны США Ллойда Остина о том, что дополнительные системы Patriot для ВСУ не являются "серебряной пулей", а ход боевых действий будут определять многие другие факторы.

"Безусловно, ни одна система вооружений не является "серебряной пулей", но Patriot - одна из немногих систем противовоздушной обороны, способных поражать российские баллистические ракеты и российские истребители-бомбардировщики вне пределов досягаемости российских планерных бомб", - говорится в отчете.

Почему с фронта отвели танки Abrams

Институт изучения войны также объяснил причину отвода с линии фронта украинскими военными американских танков M1A1 Abrams из-за угрозы ударов российскими беспилотниками и другими средствами поражения.

В ISW вспомнили сообщение Associated Press об отводе ВСУ с линии фронта танков Abrams из-за широкого использования россиянами ударных беспилотников. И сослались на информацию The Washington Post, что в радиусе 10 километров могут одновременно действовать до 100 российских и украинских разведывательных и ударных беспилотников.

"Любая бронетехника, которую российские или украинские силы могут выставить на фронте, видима для разведывательных беспилотников обеих сторон, поэтому украинские войска уделяют первоочередное внимание защите ограниченного количества танков Abrams, находящихся у них на вооружении. Любая бронетехника на поле боя без активной защиты и систем противодействия беспилотникам очень уязвима к ударам вражеских беспилотников, артиллерии и противотанковых управляемых ракет", - говорится в отчете ISW.