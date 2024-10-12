ВСУ имели успех под Покровском, а войска РФ давят в Курской области: карты ISW

Войска РФ активизировали усилия по вытеснению украинских сил из Курской области, и продвинулись в регионе. Вместе с тем воины ВСУ имели успех под Покровском.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на обнародованный 12 октября отчет американского Института изучения войны ( ISW ) .

Операция ВСУ в России

Войска РФ активизировали свои продолжающиеся усилия по вытеснению ВСУ из Курской области примерно вечером 10 октября, и продвинулись дальше вглубь главного "украинского плацдарма".

Сообщается, что вечером 10 октября российские войска одновременно усилили контратаки в Глушковском районе, на левом фланге главного "украинского плацдарма" в Кореневском районе и на правом фланге основного "украинского плацдарма" в Суджанском районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 октября, свидетельствуют о том, что войска РФ продвинулись в центральной части н.п. Кремяное и северной окраине Зеленого Пути, и охватили позиции ВСУ позиции вблизи Любимовки.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ захватили Ольговку и Нижний Клин, продвинулись на окраины Толстого Луга и Новоивановки, и якобы прорвали украинскую оборону близ Любимовки.

Между тем эксперты ISW еще не подтверждают, что российские войска отбили какие-либо населенные пункты, говорится в отчете.

Также российские блогеры утверждали, что войска РФ оцепили украинские силы в Любимовке и Толстом Луге, хотя некоторые "военкоры" рассказывали, что путинские войска оцепили до двух украинских батальонов в Кореневском районе.

Между тем, эксперты ISW не нашли подтверждения того, что российские силы окружили какое-либо украинские подразделения в Курской области.

Российские "военкоры" утверждают, что войска РФ в Суджанском районе якобы прорвали оборону ВСУ возле Мартыновки и Михайловки продвинулись на 2 км севернее Малой Локни, и оцепили позиции ВСУ вблизи Плехово.

Вместе с тем, в ISW не наблюдали никаких визуальных подтверждений продвижения россиян в Суджанском районе с начала интенсивных контратак россиян в этом районе вечером 10 октября.

Российские "военкоры" рассказывали, что войска РФ якобы вытеснили украинские силы из большей части Глушковского района 10 и 11 октября, хотя в ISW еще не наблюдали подтверждения этих предполагаемых российских продвижений.

Также российские блогеры утверждали, что войска РФ оттеснили силы ВСУ от Веселого, продвинулись в районе Медвежье и приблизились к международной границе с Сумской областью.

Российские блогеры утверждали, что ВСУ сохраняют лишь ограниченные позиции возле Краснооктябрьского и в окрестностях Нового Пути (как к югу от Глушково, так и непосредственно на границе с Сумской областью), и объявили украинское наступление в Глушковском районе будто бы провалом.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские оккупанты продолжали наступательные операции на севере Харьковской области близ Волчанска, Старицы и Тихого 10 и 11 октября, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

В Генштабе ВСУ 11 октября сообщили, что недавно в Харьковском направлении украинские войска сбили российский вертолет Ми-8.

Операция №2 - Луганская область

11 октября российские захватчики продолжили наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, но без продвижения.

Российские источники утверждали, что путинские войска якобы захватили Андреевку (к западу от Сватово) и продвинулись к Кисловке (юго-восточнее Купянска) и Невскому (к северо-западу от Кременной).

Также российский источник ISW рассказывал, что войска РФ наступали северо-западнее Кременной в районе Новосадово, однако аналитики Института войны не нашли визуального подтверждения этих российских заявлений.

Российские оккупанты продолжали наступления в районе Синьковки, возле Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Стельмаховки, Песчаного, Грековки, Макеевки, Невского, Новосадово, Площадки, Дружелюбовки, Торского и в районе Серебрянского лесничества 10 и 10

Операция №3 - Донецкая область

10 и 11 октября войска РФ продолжали наступательные действия восточнее Северского в районе Верхнекаменского, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

11 октября российские оккупанты наступали в районе Часового Яра, однако тут также без изменений линии фронта.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты наступали в районе Калиновки и Орехово-Василовки, у самого Часового Яра, около Ивановского и в направлении Стопочек 10 и 11 октября.

11 октября спикер группировки войск "Луганск" ВСУ Анастасия Бобовникова заявила, что россияне снизили темпы штурма возле Часового Яра, но перебрасывают в этот район подкрепление, что свидетельствует о том, что оккупанты готовятся усилить наступательное давление в этом районе.

Российские силовики заявили кремлевскому информационному каналу ТАСС, что ВСУ будто бы отошли с позиций на западной окраине Часового Яра, и о тяжелых боях в Октябрьском микрорайоне (восточная часть Часового Яра), где войска РФ пытаются перекрыть украинские наземные линии связи.

11 октября войска РФ продолжили наступательные действия на Торецком направлении, и украинские официальные лица признали, что оккупанты захватили примерно половину Торецка, хотя в ISW не могут подтвердить изменения линии фронта.

Российские оккупанты вели наступательные действия под Торецком, около Щербиновки и Нью-Йорка 10 и 11 октября.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись на 1,5 км к породному отвалу торецкой шахты на западе города, на 500 метров к северу от породного отвала в северо-восточной окраине Торецка, и на 750 метрам к северу от Нью-Йорка, однако в ISW не нашли подтверждения.

Глава Торецкой военной администрации Василий Чинчик заявил, что оккупанты контролируют 50-60% города, и что пытаются быстро захватить населенный пункт.

"Имеющиеся визуальные доказательства подтверждают, что российские войска занимают 38 процентов Торецка, хотя российские войска, вероятно, занимают больше, чем то, что ISW может подтвердить из открытых источников на данный момент", - говорится в отчете аналитиков.

Бобовникова заявила, что российские оккупанты продвинулись в районе улицы Центральной в районе Торецка, и несут значительные потери на Торецком направлении, но пополняют личный состав на передовых позициях.

Украинские и российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска.

Геолокационные кадры, опубликованные 11 октября, показывают, как ВСУ зачистили позиции россиян в лесистой местности к северу от Новогродовки (юго-восточнее Покровска), что указывает на то, что оккупанты продвинулись в этом районе раньше, но ВСУ недавно вытеснили врага из этого района, пишет ISW.

Дополнительные геолокационные кадры от 10 октября показывают, что войска РФ недавно продвинулись к бетонному заводу к востоку от Селидово.

Российские блоггеры утверждали, что путинские войска закрепились у железной дороги около Цукурино (юго-восточнее Покровска и к югу от Селидово) и в восточной части Лисовки (юго-восточнее Покровска и к западу от Новогродовки).

Российский источник ISW утверждает, что путинские войска приближаются к дороге C050951 Селидово - Новодмитровка, и уже заблокировали 2 из 5 дорог из Селидово.

10 и 11 октября войска РФ вели наступательные операции в районах Миролюбовки, Мирнограда, Луча, Калиново, Лисовки, Селидово, Крутого Яра, Цукуриного и Новоселидовки.

Войска РФ недавно продвинулись к востоку от Курахово. Геолокационные кадры, опубликованные 7 октября, показывают, что оккупанты продвинулись к западной части Островского во время механизированного штурма размером в роту.

Российские источники ISW, включая Минобороны РФ, 11 октября заявили, что войска РФ вроде бы полностью захватили Островское и находятся примерно в километре от Курахово, хотя эксперты Института изучения войны не наблюдали визуального подтверждения этих утверждений.

10 и 11 октября войска РФ также наступали в районе Георгиевки и Максимилиановки.

Командир украинской бригады, действовавшей на Кураховском направлении, заявил, что враг активизировал механизированные штурмы в этом районе за последний месяц, а в ISW наблюдали "относительно высокие темпы механизированных штурмов России на западе Донецкой области с конца июля 2024 года".

По словам командира бригады ВСУ, россияне обычно проводят механизированные штурмы колоннами, состоящими из определенной комбинации танков, МТ-ЛБ и бронетранспортеров (БТР), и что российские механизированные штурмы продолжают приводить к большим потерям бронетехники.

Также украинский командир рассказал, что войска РФ имеют мощные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Кураховском направлении, и развертывают системы РЭБ с применением бронетехники внутри механизированной колонны.

Российские оккупанты 11 октября продолжали наступательные операции к юго-западу от Донецка, но не добились никаких подтвержденных успехов.

10 и 11 октября войска РФ наступали в районе Константиновки, Екатериновки, Антоновки, Богоявленки и Золотой Нивы.

11 октября российские захватчики совершили наземные атаки в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей юго-западнее Великой Новоселки вблизи Ровно, Новодаровки, Левадного и Ольговского.

"Южная ось"

Войска РФ 11 октября продолжали наступательные действия в западной части Запорожской области, в том числе вблизи Работино и северо-восточнее Работино около Малой Токмачки, но продвижения не имели.

Российский "военкор" заявил, что 10 октября ВСУ будто бы провели неудачную контратаку вблизи Каменского.

11 октября российские оккупанты продолжили наступать на Херсонском направлении, но линия фронта не изменилась.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 11 октября информировали, что с начала суток на фронте произошло 146 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что большее количество боев (32) фиксировалось на Кураховском направлении, где враг при поддержке авиации пытался продвинуться в районах ряда населенных пунктов.