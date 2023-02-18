ua ru
Сб, 18 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ISW объяснили перестановки в военном командовании РФ на фоне конфликта Шойгу и Пригожина

Новина українською →
Москва, Суббота 18 февраля 2023 03:43
В ISW объяснили перестановки в военном командовании РФ на фоне конфликта Шойгу и Пригожина Фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Кадровые перестановки в командовании военных округов России направлены на то, чтобы сгладить предыдущие провалы в Украине, а также уменьшить напряженность между Минобороны РФ и основателем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Минобороны России подтвердило, что назначило командующим Центральным военным округом (ЦВО) генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева и что ранее оно назначило командующим Южным военным округом (ЮВО) генерал-полковника Сергея Кузовлева, Западным военным округом (ЗВО) генерал-лейтенанта Евгения Никифорова и генерал-лейтенант Рустам Мурадов в качестве командующего Восточным военным округом (ВВО).

По мнению аналитиков, формализация командующих военными округами, вероятно, является частью усилий, направленных на то, чтобы дистанцировать российские вооруженные силы от прошлых неудач и подготовить их к новому крупномасштабному наступлению в Украине.

Кроме того, перестановки также сопровождает вероятную попытку Минобороны более четко разграничить зоны ответственности каждого военного округа в Украине.

"Назначение этих командиров не означает восстановление довоенного руководящего блока МО или расширение ультранационалистически настроенных силовиков, несмотря на сообщения о связях Никифорова с Евгением Пригожиным и связи Мордвичева с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым", - говорится в отчете.

По мнению экспертов, Кремль назначил на эти должности фигур относительно нейтральных в борьбе между основателем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и Минобороны, чтобы успокоить обе стороны, а также, вероятно, создал потенциальных "козлов отпущения" за любые будущие неудачи в Украине, чтобы защитить недавно назначенного командующего театром военных действий Валерия Герасимова, от потенциальной критики.

В то же время, аналитики считают, что Пригожин проводит информационное контрнаступление против традиционного российского военного истеблишмента.

"Пригожин, вероятно, развернул усиленную информационную кампанию против Минобороны РФ в ответ на возможную роль Шойгу в препятствовании продолжению кампании по вербовке заключенных, а также на общее снижение влияния Пригожина", - отмечают аналитики.

Падение известности Пригожина и окончание кампании по вербовке заключенных группой "Вагнера", вероятно, ограничивают оперативные возможности ЧВК в Украине, считают в ISW.

Ключевые выводы аналитиков ISW

  • Кремль, скорее всего, присоединит к себе элементы белорусской оборонно-промышленной базы в рамках более масштабных усилий Москвы по переоснащению российских вооруженных сил для поддержки затяжной войны против Украины.
  • Лукашенко подтвердил, что Беларусь реализовала больше программ интеграции Союзного государства, что свидетельствует о прогрессе в продолжающейся десятилетиями кампании давления Кремля с целью формализовать российско-белорусское Союзное государство.
  • Успехи Кремля в Беларуси подчеркивают, что империалистические амбиции Путина выходят за пределы Украины и что сдерживание российской угрозы требует постоянного внимания со стороны Запада.
  • Российские войска продолжали наступательные действия на границе Сватово-Кременная.
  • Российские силы продолжали наземные атаки вокруг Бахмута, в районе Донецк-Авдеевка и на западе Донецкой области.
  • Российские и украинские военные действия возле Новой Каховки Херсонской области указывают на то, что российские силы, вероятно, развернуты на позициях у берега Днепра.
  • Министерство обороны Великобритании сообщило, что российские войска, вероятно, потеряли до 200 тысяч человек с начала вторжения России в Украину.
  • Президент России Владимир Путин 17 февраля подписал ряд законов об интеграции оккупированных территорий в российские правовые, экономические и административные структуры.

Напомним, что в начале января Минобороны РФ назначило начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова командующим оккупационными войсками в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Российская Федерация
NEWS
Украина выполнила условия. МВФ увидел основания для подготовки полноценной кредитной программы
Украина выполнила условия. МВФ увидел основания для подготовки полноценной кредитной программы
DAILY
Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен