В ISW объяснили, зачем Россия устроила наступление в Харьковской области

Наступательные операции россиян на севере Харьковской области являются частью плана по созданию "буферной зоны" для защиты приграничных районов России от ударов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете напомнили, что российский диктатор Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о целях российских войск на харьковском направлении. Он отметил, что армия РФ достигает успеха "по плану" и что российские войска не имеют непосредственных планов по захвату Харькова.

По словам диктатора, российские наступательные операции на харьковском направлении призваны создать "буферную зону" для защиты российских приграничных районов, включая город Белгород, от ударов со стороны Украины.

"Согласно предварительной оценке ISW, российские войска, похоже, отдают приоритет созданию "буферной зоны" вдоль международной границы, а не созданию условий для более глубокого проникновения в северные районы Харьковской области", - говорится в отчете.

Стратегическая цель - растянуть силы

В Институте продолжают оценивать, что российские наступательные операции вдоль Харьковской международной границы, имеют стратегическую цель привлечь и закрепить украинские силы на этой оси, чтобы обеспечить продвижение РФ в других районах Восточной Украины.

В ISW полагают, что даже ограниченная активность России на других участках международной границы ниже порога российских наступательных операций, может привести к растягиванию украинских сил на более широком фронте.

Российские войска смогут отвлекать и закреплять украинские силы в приграничной зоне до тех пор, пока агрессор будет сохранять свое присутствие на севере Харьковской области и будет угрожать проникновением в другие приграничные районы.

"Российские войска демонстрируют склонность к проведению наступательных операций на разных участках фронта "импульсами", когда на одном участке интенсивность снижается, а на другом растет, и российские войска могут замедлить наступательные операции на севере Харьковской области на некоторое время, но восстановить их темп позже по собственному выбору", - говорится в отчете.