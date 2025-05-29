В ISW объяснили, почему РФ и Беларусь неожиданно сократили военные учения

Россия и Беларусь сократили масштаб совместных военных учений "Запад-2025", которые запланированы на осень. Это связано с войной РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Аналитики считают, что РФ и Беларусь сократили масштаб совместных военных учений и перенесли основной маневр подальше от западных границ Беларуси, вероятно, для того, чтобы создать видимость сотрудничества и отвлечь внимание от ограниченного военного потенциала России за пределами фронта в Украине.
В ISW отмечают, что Беларусь не смогла бы принять это решение без России.
Белорусские чиновники ранее утверждали, что в учениях "Запад-2025" примут участие не менее 13 тысяч военнослужащих. Аналитики предполагают, что России и Беларуси, вероятно, пришлось сократить совместные учения, поскольку большинство сил воюют в Украине.
ISW наблюдала за подразделениями 1-й гвардейской танковой армии России (Московский военный округ), 20-й общевойсковой армии и 6-й ВДА (Ленинградский военный округ), а также примерно 4 тысячами военнослужащих Воздушно-десантных сил, в частности из 7-й, 76-й, 98-й и 106-й дивизий, которые принимали участие в совместных учениях "Запад-2021". Значительная часть этих формирований сейчас воюют против Украины.
В Институте изучения войны напомнили, что российские чиновники неожиданно отменили учения "Запад-2023", очень вероятно, из-за потребности России в вооружении и человеческих ресурсах для войны в Украине.
Напомним, накануне министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что военные учения "Запад-2025", которые пройдут в сентябре, перенесут вглубь страны, подальше от западных границ Беларуси.
Хренин заявил, что таким образом Беларусь якобы подтверждает свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряжения.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский не исключал, что совместные учения РФ и Беларуси могут быть подготовкой к боевым действиям.
"То есть видимость учений - это наиболее приемлемый способ перебазировать, перебросить войска, сконцентрировать на каком-то направлении и создать группировку войск", - пояснил Сырский.
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