В ISW сообщили, кого в Кремле мечтают сделать "гауляйтером" Украины

Он заявил, что Кремль надеется поставить Медведчука во главе альтернативного украинского правительства.

При этом Гиркин и связанный с Кремлем блогер Саша Коц подвергли сомнению пригодность Медведчука и возможность того, что он когда-либо займет такую ​​позицию.

"Этот разговор напоминает предыдущие слухи в СМИ о потенциальном плане Кремля поставить опального бывшего украинского диктатора Виктора Януковича на пост лидера Украины в начале 2022 года", - пишут аналитики.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства кума Путина 10 января.

Медведчука после задержания отдали России в рамках обмена пленными.

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