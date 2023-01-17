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В ISW сообщили, кого в Кремле мечтают сделать "гауляйтером" Украины

Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Бывший так называемый "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин возродил дискуссии о намерении Кремля вернуть к власти в Украине Виктора Медведчука, который является союзником президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Он заявил, что Кремль надеется поставить Медведчука во главе альтернативного украинского правительства.

При этом Гиркин и связанный с Кремлем блогер Саша Коц подвергли сомнению пригодность Медведчука и возможность того, что он когда-либо займет такую ​​позицию.

"Этот разговор напоминает предыдущие слухи в СМИ о потенциальном плане Кремля поставить опального бывшего украинского диктатора Виктора Януковича на пост лидера Украины в начале 2022 года", - пишут аналитики.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства кума Путина 10 января.

Медведчука после задержания отдали России в рамках обмена пленными.

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Виктор МедведчукСтрелков