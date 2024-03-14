Британская разведка назвала приоритетные направления для российской армии на фронте

Российская армия продолжает атаки на нескольких участках линии фронта. В ближайшие недели ситуация для Сил обороны Украины будет оставаться сложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, Россия концентрирует операции к западу от Авдеевки и Марьинки, городов Донецкой области. На эти цели приходится 60% зарегистрированных российских атак за последние четыре недели.

Однако среднее количество зарегистрированных еженедельных наземных атак сократилось на 13% с конца февраля 2024 года, когда среднее число за неделю достигло 600. В феврале Россия получила контроль над Авдеевкой и несколькими селами к западу от города, но, по данным британской разведки, продвижение с тех пор замедлилось.

"Весьма вероятно, что общая ситуация будет сложной для украинских сил в ближайшие недели, поскольку Россия продолжит восстанавливать силы и наносить удары по приоритетным направлениям", - отмечают в Минобороны Британии.

Ситуация на фронте

Напомним, последние несколько месяцев были сложными для Сил обороны Украины. В частности, 17 февраля пришлось отойти из Авдеевки, которую обороняли с начала полномасштабного вторжения. Позже россияне смогли захватить еще несколько населенных пунктов в районе города.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 марта заявил, что Силам обороны удалось остановить продвижение российской армии. По словам главы государства, обстановка на фронте намного лучше, "чем в последние три месяца". Комментируя ситуацию вокруг Авдеевки президент рассказал, что россияне не захватили ее, а просто уничтожили, а затем зашли.