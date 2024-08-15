Аналитики отмечают, что геолокационные кадры от 13 августа, показывают украинские силы, которые действовали в восточной части Журавли Курской области (к западу от Коренево и в 20 км от международной границы). Это указывает на то, что ВСУ продвинулись в восточной части населенного пункта.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 августа, на которых украинский журналист ведет репортаж из центральной Суджи, свидетельствует о том, что войска Украины контролируют по крайней мере часть поселка и, возможно, его окрестности.

Еще на одних кадрах от 14 августа видно, как украинские силы действуют к северо-западу от Уланок (к юго-востоку от Суджи). Это говорит о том, что ВСУ недавно продвинулись в этом районе. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 14 августа, указывают на то, что украинские силы недавно имели незначительный успех в западной части Камышного (к юго-востоку от Суджи).

Кроме того, на кадрах от 13 августа, российский журналист ведет репортаж из Гири и Озерки (оба к юго-востоку от Суджи и к востоку от Камышного). Позднее, 14 августа, российские источники заявили, что ВСУ начали действовать в районе Гири и Белицы (к северу от Гири), что позволяет предположить, что украинские силы могут оспаривать район к востоку от Камышного.

В завершении американский Институт изучения войны описал геолокационные кадры от 13 и 14 августа. Согласно кадрам, украинские войска действуют в пределах заявленного максималистами предела украинского наступления. Это указывает на то, что ВСУ также продолжают действовать ближе к международной границе в Курской области.