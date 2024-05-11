В ISW оценили вероятность захвата россиянами Харькова

Военные аналитики убеждены, что российские операции на Волчанском направлении не способствуют немедленному продвижению к Харькову, поскольку Волчанск расположен на восточном берегу реки Северский Донец и Печенежского водохранилища.

Эти операции могут иметь целью оттянуть украинские подразделения из других районов или позволить российским войскам давить на оперативный тыл украинских сил, обороняющихся на Купянском направлении.

Наступление на Харьков из района Липцев аналитики ISW тоже оценивают как маловероятное из-за уязвимости этого пути. Предполагают, что наступательные действия в районе Липцев оккупанты ведут потому, что это самый прямой путь для продвижения в зону эффективного радиуса действия трубной артиллерии, что позволит вести огонь непрямой наводкой по Харькову.

В ISW продолжают оценивать, что российским войскам, вероятно, будет трудно захватить Харьков, если они стремятся это сделать.

Усилия России захватить Харьков будут требовать долгих переездов по открытой местности в масштабах, которых российские силы не осуществляли с начала полномасштабного вторжения. Эксперты предполагают, что некоторые подразделения российской Северной группировки войск могут быть не очень боеспособными, в том числе из-за нехватки личного состава, необходимого для успешного проведения такой амбициозной операции.

По некоторым оценкам российских источников, для операции по окружению Харькова россиянам нужно дополнительно 300 000 солдат. Однако в районе международной границы, по разным оценкам, находятся от 35 000 до 50 000 военных.

Таким образом, считают в Институте, широкомасштабная попытка России захватить Харьков, вероятно, потребует от российских войск передислокации значительного количества сил с других участков фронта в пограничную зону, что российские силы вряд ли сделают, учитывая их цель захватить все территории Луганской и Донецкой областей.