ISW о новой волне пропаганды РФ против Европы: Кремль снова пугает ядерной войной

Понедельник 01 сентября 2025 07:35
ISW о новой волне пропаганды РФ против Европы: Кремль снова пугает ядерной войной Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Аналитики Института изучения войны считают, что Кремль проводит многовекторные информационные усилия для сдерживания поддержки Украины Западом и подрыв участия Европы в мирном урегулировании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете говорится о том, что Россия сейчас активизировала три риторические линии, направленные на влияние на принятие решений Западом в пользу Кремля:

  • обвинения европейских государств в затягивании войны в Украине;
  • угрозы ядерным оружием западным государствам;
  • утверждение о неизбежности победы России в Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков и генеральный директор российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, намекнули, что европейские государства якобы стремятся затянуть войну в Украине, чтобы вернуть этот давний российский нарратив в западное информационное пространство для подрыва доверия США к европейским правительствам.

Отмечается, что Кремль часто использует Дмитриева для защиты интересов России, в частности относительно мирного процесса в Украине и санкций, на англоязычных платформах и в СМИ.

"Эти различные риторические линии имеют целью подкрепить недавно активизированные усилия Министерства обороны России по созданию ложного впечатления о неизбежности победы России в Украине. МО РФ попыталось использовать большие объемы данных, чтобы сделать заявления о продвижении российских войск - данные и заявления, которые, по мнению ISW, являются преувеличенными", - говорится в отчете.

Вероятно, Кремль усиливает информационные усилия, поскольку его территориальные достижения остаются непропорционально ограниченными и медленными по сравнению с высокими потерями.

Ранее мы писали о том, что США и Россия могут обсудить новый договор о стратегических вооружениях.

А вот сможет ли Украина снова стать ядерной державой - читайте в материале РБК-Украина.

