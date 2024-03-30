В результате последних двух обстрелов были масштабно повреждены почти все ТЭС ДТЭК, - Сахарук

Во время последних атак на энергетическую инфраструктуру оккупанты повредили почти все теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.

"Если говорить о масштабе, то это вторая по масштабу в марте атака. Неделю назад была предыдущая. В результате этих двух атак повреждено очень много объектов генерации и объектов распределения электроэнергии. Говоря об объектах генерации ДТЭК, то 5 из 6 станций повреждены очень сильно", - сказал он.

Сахарук добавил, что из-за масштаба атак некоторые из энергоблоков разрушены почти полностью.

Ранее Сахарук заявлял, что во время обстрела 22 марта оккупанты уничтожили две трети энергоблоков, которые ДТЭК восстановил с минувшей зимы.