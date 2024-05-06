В ISW назвали ключевые задачи ВСУ для начала масштабного контрнаступления

Официальные лица США заявляют о поддержке новых контрнаступательных операций Вооруженных сил Украины в 2025 году. Для этого Киеву необходимо как можно скорее перехватить общевоенную инициативу, поскольку доминирование России на фронте в 2024 году даст ей ряд преимуществ.

Аналитики ведомства сослались на публикацию на страницах издания Financial Times советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, который заявил, что в 2025 году Украина планирует провести контрнаступательную операцию для возвращения оккупированной Россией украинской территории. Это станет возможным после того, как военная помощь США остановит дальнейшее продвижение российских войск в 2024 году.

Представитель Белого дома анонсировал незначительное продвижение российских войск в течение неопределенного времени, и отметил, что военная помощь США не "мгновенно переключит рубильник" ситуации на поле боя в Украине. Салливан также заявил, что американская помощь позволит украинским войскам "удерживать линию фронта" и противостоять российским атакам в течение 2024 года.

"ISW продолжает оценивать, что понадобится еще несколько дополнительных недель, чтобы западное оружие и боеприпасы прибыли в передовые украинские подразделения и начали давать ощутимое влияние на поле боя. Прибытие военной помощи США в Украину, вероятно, позволит украинским войскам стабилизировать линию фронта и перехватить инициативу", - говорится в отчете Института изучения войны.

Кроме того, ведомство напомнило публикацию издания Financial Times в январе этого года о том, что официальные лица США выступают за проведение Украиной более "консервативной" "активной обороны" в 2024 году и подготовку к контрнаступлению в 2025 году.

"ISW ранее подробно доказывал, что украинская "активная оборона" в 2025 году более чем на год передаст российским войскам инициативу на всем театре боевых действий. Это позволит вражескому командованию формировать желаемые условия, определяя время, место и интенсивность атак армии РФ. Таким образом, россияне смогут контролировать ресурсы, которые украинские войска будут тратить в течение столь длительного периода", - отмечают в Институте.

В отчете отмечается, что один из военных российских блогеров положительно отреагировал на публикацию FT от 5 мая и отметил, что россияне могут просто наносить авиаудары планерными бомбами по украинским позициям до конца 2024 года, если ВСУ не собираются начать контрнаступательную операцию, которая потеснит российские силы в этом году.

В ISW убеждены, что тактически существенное продвижение российских войск на северо-запад от Авдеевки и потенциальная угроза российской наступательной операции в Харьковской области, непосредственно связаны со способностью войск РФ наносить неизбирательные удары планерными бомбами вдоль линии фронта, ограниченными и ослабленными украинскими оборонительными операциями, а также контролем войск агрессора над инициативой на всем театре боевых действий.

Аналитики Института изучения войны отметили, что прежде чем Вооруженные силы Украины смогут побороться за инициативу на всем театре военных действий и провести контрнаступательную операцию позже в 2024 или 2025 годах, им придется реализовать ряд задач:

получить и интегрировать в передовые подразделения американскую военную помощь;

стабилизировать линию фронта;

защититься от прогнозируемых летних российских наступательных операций;

предотвратить оперативно значимое продвижение РФ;

решить текущие проблемы с человеческими ресурсами.

"Способность Украины освободить свою территорию и провести контрнаступательные операции, зависит от ряда непринятых решений на Западе, в России и Украине, а любые внешние попытки навязать временные рамки для украинских контрнаступательных операций, игнорируют реальную ситуацию на поле боя", - говорится в отчете ISW.