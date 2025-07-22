В ISW назвали фактор, который заставит Путина сесть за стол переговоров с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин согласится сесть за стол переговоров с Украиной только в случае сокрушительных поражений армии РФ на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Эксперты повторили свой давний тезис, что только своевременная и достаточная военная помощь стран Запада, и как следствие - существенные поражения России на поле боя, - могут заставить российского диктатора Владимира Путина отказаться от победы Украины военным путем и сесть за стол переговоров.
"Такие поражения не произойдут за несколько недель и, вероятно, потребуют нескольких месяцев либо целых военных кампаний. Это станет возможным при условии, что Запад согласится должным образом вооружить и поддержать Силы обороны, чтобы они могли результативно проводить такие операции", - считают аналитики ISW.
Примером одного из факторов давления на главу Кремля, в Институте считают объявленный президентом США Дональдом Трампом 50-дневный "дедлайн" для российского президента Владимира Путина с требованием сесть за стол переговоров.
В ISW также сослались на слова министра обороны Великобритании Джона Гилли, который во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 21 июля отметил, что страны инициативы должны воспользоваться угрозой Трампа ввести "жесткие" 100-процентные вторичные пошлины в отношении торговых партнеров России в случае отсутствия мирного прекращения войны против Украины в течение 50 дней с 14 июля.
В середине июля президент США Дональд Трамп выразил разочарование эскалацией обстрелов россиянами украинских городов и дал Кремлю 50 дней на достижение мира с Киевом.
В случае отказа, Вашингтон пригрозил ввести вторичные 100-процентные пошлины против Китая, Индии и Бразилии, которые до сих пор ведут торговлю с агрессором.
Кроме того, Трамп готов подписать двухпартийный законопроект о 500-процентных пошлинах для стран, которые до сих пор покупают у России нефть и спонсируют ее экономику для ведения войны против Украины. Ограничения могут ударить по Китаю, Индии и Турции.
На днях Кремль согласился на третий раунд мирных переговоров с Киевом.
Президент Владимир Зеленский анонсировал третью встречу в Стамбуле 23 июля.
На данном этапе переговоров, официальный Киев ставит для себя две ключевые задачи.
Что будет с Путиным и Россией после дедлайна в 50 дней - читайте в нашем аналитическом материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.