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Блінкен назвав воєнними злочинами звірства росіян в Ізюмі

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Субота 17 вересня 2022 01:46
Блінкен назвав воєнними злочинами звірства росіян в Ізюмі Фото: Державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Звірства росіян на окупованих територіях України, зокрема в Ізюмі, - це воєнні злочини. Усіх причетних до скоєння масових вбивств і катувань необхідно притягнути до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена під час спільної пресконференції з главою МЗС Йорданії.

"Насамперед, важливо, що, навіть коли українці роблять усе можливе, аби повернути землі, які росіяни захопили у них під час цієї агресії, ми всі працюємо над збором доказів і документуванням звірств, що були скоєні. І в багатьох випадках це буде рівнозначно воєнним злочинам, що, на мою думку, є правильним підходом для розгляду цього питання", - зазначив глава Держдепу.

Блінкен наголосив, що нині триває робота, яка забезпечить притягнення до відповідальності російських окупантів.

"Чи то через процес в самій Україні, чи із застосуванням механізмів ОБСЄ, ООН, Міжнародного кримінального суду - все це разом, я думаю, буде дуже важливим для забезпечення того, щоби ті, хто вчинив звірства, а також ті, хто віддавав накази, понесли відповідальність", - додав держсекретар США.

Нагадаємо, руйнування, що завдали росіяни в Ізюмі, можна порівняти за масштабами з декількома Бородянками, а за кількістю жертв - мінімум із двома Бучами.

До слова, в лісі біля Ізюма виявили понад 400 могил. Також знайшли катівню, яку влаштували загарбники під час окупації міста.

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