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Шойгу якобы побывал в Украине: "инспектировал" окупантов и дал им по медали

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Суббота 04 марта 2023 08:41
Шойгу якобы побывал в Украине: "инспектировал" окупантов и дал им по медали Фото: глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны России Сергей Шойгу якобы снова побывал на оккупированной территории Украины. Он проинспектировал захватчиков и дал им по медали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны РФ.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении во время работы в зоне проведения СВО (войны - ред.)", - говорится в описании под видео.

Как указано в сообщении российского Минобороны, Шойгу якобы заслушал доклад командующего группировкой оккупантов генерала Рустама Мурадова, командовавшего провальным наступлением на Угледар, а также других офицеров.

Также отмечается, что Шойгу поблагодарил своих захватчиков за оккупацию территории и якобы "героизм". Он вручил им за это так называемые "ордена мужества", награды "георгиевский крест" и медали "за отвагу".

Напомним, российское Минобороны в январе уже сообщало, что Шойгу якобы "проинспектировал" оккупационные войска в зоне проведения так называемой "спецоперации".

Добавим, когда росСМИ заявляли об очередных "инспекциях" Шойгу передовых позиций российских подразделений, оказалось, что он находился в 75 километрах от линии фронта (в районе населенного пункта Армянск во временно оккупированном Крыму).

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Министерство обороны РФ Сергей Шойгу
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