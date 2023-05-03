ISW: Кремль раздал "темники" СМИ об освещении будущего контрнаступления ВСУ

Российское военно-политическое руководство на фоне ожиданий начала контрнаступления ВСУ подготавливает информационное пространство для своего общества, намереваясь снизить потрясение россиян от потенциальных успехов Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экспертов Института изучения войны в новой аналитике ISW .

Так, появилась информация о том, что Кремль уже распространил новое руководство с инструкциями для российских государственных СМИ о том, как освещать предстоящее потенциальное украинское контрнаступление.

В случае, если такие "темники" реальны, это указывает на создание Москвой информационных условий как для эффективной обороны РФ, так и для смягчения потрясений в российском информационном пространстве от успехов украинских войск на фронтах.

О получении такого руководство заявляло российское оппозиционное издание "Медуза" 2 мая. В нем, как сообщается, государственным СМИ предписывается "не снижать ожиданий в отношении объявленного украинского контрнаступления" или заявлять, что Украина не готова к контрнаступлению, вместо этого трактуя возможность наступления ВСУ как данность.

Вместо этого в руководстве, как сообщается, подчеркивается, что российская пресса должна сосредоточиться на помощи Запада в области безопасности и поддержке Украины.

В "Медузе" сообщали, что источники, близкие к администрации российского диктатора Владимира Путина, заявили, что цель освещения - позволить Кремлю объявить о военной победе в случае неудачи украинского контрнаступления и обосновать успешное контрнаступление, утверждая, что потери РФ будут понятны, так как "весь Запад сосредоточил огромные усилия на фронте".

"В предполагаемом документе говорится, что Кремль готовится, если не ожидает, украинских успехов и планирует смягчить деморализацию в российском информационном пространстве", - рассказывают эксперты ISW.

Аналитики добавили, что это стало важной российской адаптацией предыдущих контрнаступлений ВСУ в Херсонской и Харьковской областях, которые "вызвали драматические потрясения и деморализацию как в российских вооруженных силах, так и в российском информационном пространстве, которые Кремль, вероятно, стремится смягчить".

Ключевые выводы