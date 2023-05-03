ISW: Кремль роздав "темники" ЗМІ про висвітлення майбутнього контрнаступу ЗСУ

Російське військово-політичне керівництво на тлі очікувань початку контрнаступу ЗСУ готує інформаційний простір для свого суспільства, маючи намір знизити потрясіння росіян від потенційних успіхів Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву експертів Інституту вивчення війни у новій аналітиці ISW .

Так, з'явилася інформація про те, що Кремль уже поширив нові інструкції для російських державних ЗМІ про те, як висвітлювати майбутній потенційний український контрнаступ.

У разі, якщо такі "темники" реальні, це вказує на створення Москвою інформаційних умов як для ефективної оборони РФ, так і для пом'якшення потрясінь у російському інформаційному просторі від успіхів українських військ на фронтах.

Про отримання таких інструкцій заявляло російське опозиційне видання "Медуза" 2 травня. У ньому, як повідомляється, державним ЗМІ наказується "не знижувати очікувань щодо оголошеного українського контрнаступу" або заявляти, що Україна не готова до контрнаступу, натомість трактуючи можливість наступу ЗСУ як даність.

Натомість у керівництві, як повідомляється, наголошується, що російська преса має зосередитися на допомозі Заходу в галузі безпеки та підтримки України.

У "Медузі" повідомляли, що джерела, близькі до адміністрації російського диктатора Володимира Путіна, заявили, що мета висвітлення - дозволити Кремлю оголосити про воєнну перемогу у разі невдачі українського контрнаступу та обґрунтувати успішний контрнаступ, стверджуючи, що втрати РФ будуть зрозумілі, оскільки "весь Захід зосередив величезні зусилля на фронті".

"У передбачуваному документі йдеться про те, що Кремль готується, якщо не очікує, українських успіхів і планує пом'якшити деморалізацію в російському інформаційному просторі", - розповідають експерти ISW.

Аналітики додали, що це стало важливою російською адаптацією попередніх контрнаступів ЗСУ у Херсонській та Харківській областях, які "викликали драматичні потрясіння та деморалізацію як у російських збройних силах, так і в російському інформаційному просторі, які Кремль, ймовірно, прагне пом'якшити".

Ключові висновки