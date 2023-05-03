ISW: Кремль роздав "темники" ЗМІ про висвітлення майбутнього контрнаступу ЗСУ
Російське військово-політичне керівництво на тлі очікувань початку контрнаступу ЗСУ готує інформаційний простір для свого суспільства, маючи намір знизити потрясіння росіян від потенційних успіхів Сил оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву експертів Інституту вивчення війни у новій аналітиці ISW.
Так, з'явилася інформація про те, що Кремль уже поширив нові інструкції для російських державних ЗМІ про те, як висвітлювати майбутній потенційний український контрнаступ.
У разі, якщо такі "темники" реальні, це вказує на створення Москвою інформаційних умов як для ефективної оборони РФ, так і для пом'якшення потрясінь у російському інформаційному просторі від успіхів українських військ на фронтах.
Про отримання таких інструкцій заявляло російське опозиційне видання "Медуза" 2 травня. У ньому, як повідомляється, державним ЗМІ наказується "не знижувати очікувань щодо оголошеного українського контрнаступу" або заявляти, що Україна не готова до контрнаступу, натомість трактуючи можливість наступу ЗСУ як даність.
Натомість у керівництві, як повідомляється, наголошується, що російська преса має зосередитися на допомозі Заходу в галузі безпеки та підтримки України.
У "Медузі" повідомляли, що джерела, близькі до адміністрації російського диктатора Володимира Путіна, заявили, що мета висвітлення - дозволити Кремлю оголосити про воєнну перемогу у разі невдачі українського контрнаступу та обґрунтувати успішний контрнаступ, стверджуючи, що втрати РФ будуть зрозумілі, оскільки "весь Захід зосередив величезні зусилля на фронті".
"У передбачуваному документі йдеться про те, що Кремль готується, якщо не очікує, українських успіхів і планує пом'якшити деморалізацію в російському інформаційному просторі", - розповідають експерти ISW.
Аналітики додали, що це стало важливою російською адаптацією попередніх контрнаступів ЗСУ у Херсонській та Харківській областях, які "викликали драматичні потрясіння та деморалізацію як у російських збройних силах, так і в російському інформаційному просторі, які Кремль, ймовірно, прагне пом'якшити".
Ключові висновки
- Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що російська оборонно-промислова база збільшує виробництво високоточних ракет для використання проти України.
- Шойгу, ймовірно, намагається відвести звинувачення, що посилюються в тому, що Міноборони РФ не може забезпечити російські війська достатньою кількістю боєприпасів.
- Реакція РФ на заявлений удар по командувачу територіальних сил оборони України генерал-майор Ігорю Танцюрі свідчить про те, що російські ультранаціоналісти намагаються представити будь-які російські операції як відстрочку потенційних українських контрнаступальних дій.
- Держави-члени ООН, включаючи ключових партнерів РФ, таких як Китай, Індія та Бразилія, 26 квітня проголосували за ухвалення резолюції, яка визнає Росію агресором у війні в Україні.
- Російські війська завдали обмежених наземних ударів по лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна.
- Війська РФ досягли незначних успіхів біля Бахмута, але не просунулися в самому місті.
- Російські сили продовжували обмежені наступальні операції на фронті Авдіївка - Донецьк, а російські джерела стверджували, що ЗСУ проводили обмежені та локальні контратаки в районі Авдіївки.
- Українські війська продовжують діяти на островах у дельті річки Дніпро в Херсонській області та навколо них.
- Російські урядовці продовжують запроваджувати нові соціальні пільги для ветеранів та членів їхніх сімей, щоб стимулювати подальший призов на військову службу у РФ.
- Імовірно, українські партизани націлилися на невстановленого "заступника начальника УМВС" Запорізької області в окупованому Мелітополі.
Нагадаємо, раніше глава Об'єднаного комітету начальників штабів США заявив, що Україна зараз може як атакувати, так і оборонятися.
Тим часом нещодавно глава МЗС України Дмитро Кулеба пояснив, як правильно ставитися до контрнаступу ЗСУ.
Перед цим РБК-Україна писало, чому наступ України може стати переломним.
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