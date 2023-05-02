Может не быть решающим. Кулеба объяснил, как правильно относиться к контрнаступлению ВСУ

Контрнаступление ВСУ не следует воспринимать как решающий бой. Решающей битвой будет та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий.

Такое мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире " Завтрак с "1+1 ".

"Война состоит из нескольких сражений. Если мы этим контрнаступлением решим эту задачу, значит скажем: "Это было решающее сражение, спасибо за поддержку, мы победили". Но это будет в конце, а не в начале. Возможно, это контрнаступление не будет решающим, и потребуется еще одно. Это борьба против нарративов, что в какой-то момент Украине нужно будет сдаться. Вот против этого направлена моя фраза о том, что контрнаступление не является решающим", - подытожил Кулеба.

По словам Кулебы, войной нужно заниматься, поскольку это ежедневная работа.

"Хочу обратить внимание: все цитируют аналитику. Посмотрите на количество контактов Залужного: вчера разговор с Милли, позавчера разговор с командующим силами НАТО в Европе, посмотрите на международные визиты президента. Нет такого звонка, чтобы президент не поднимал тему оружия, необходимого для наших бригад, которые пойдут в контрнаступление", - добавил глава МИДа.

Комментируя заявления западных СМИ про возможный "провал контрнаступления", министр сказал следующее: "Это те же эксперты и медиа, которые накануне 24 февраля говорили, что Украина не устоит под ударами России. Скептики говорили "нет", оптимисты давали неделю. Надо меньше говорить о контрнаступлении и больше работать над тем, чтобы оно состоялось".