История противостояний Украины и Италии. Курьез в Бари, шедевр Малиновского и 7 фиаско

Турнирные пути "сине-желтых" с итальянцами впервые пересеклись в отборе к Евро-1996. Осенью 1994 года сборная Украины стартовала посредственно – сенсационно проиграла Литве (0:2), разделила очки со Словенией (0:0) и одолела Эстонию (3:0). Главные испытания календарь подготовил на март 1995-го – поединки против Хорватии и Италии.

В Загребе команда Анатолия Конькова банально "сгорела" (0:4). Чего-то подобного ждали и от итальянцев, поэтому на Республиканский стадион пришли только 22 тысячи болельщиков. Впрочем, Украина проиграла достойно. Правда, пропустила дважды еще до перерыва – Ломбардо "прошил" Тяпушкина ударом с угла штрафной, а Дзола после ошибки Евтушка установил окончательный результат.

В ноябре команды встретились во второй раз – на арене "Сан-Никола" в Бари. Начали "сине-желтые" классно, поведя на 18-й минуте после немного случайного гола Полунина с рикошетом от защитника. Итальянская сборная ответила дублем Раванелли. Будущий коуч киевского "Арсенала" три минуты спустя счет сравнял после серии ошибок, а на старте второй половины разделил авторство гола со Скрипником. Мальдини впоследствии добил украинцев нетипичным подключением к атаке.

Нового свидания пришлось ждать более 10-ти лет. В рамках подготовки к дебютному ЧМ-2006 сборная Украины провела спарринг с Италией в Лозанне. "Сине-желтые" Олега Блохина нулевой ничьей явно отрабатывали модель игры против испанцев, но затем провалили старт Мундиаля с "Фурией Рохой" (0:4). Тогда еще никто не знал, что снова встретятся соперники всего через месяц.

После подвигов Шовковского в серии пенальти против Швейцарии Украина вышла на Италию в четвертьфинале Кубка мира. Домашнее задание удалось выполнить подопечным Марчелло Липпи – быстрый мяч на 6-й минуте из-под Русола оформил Дзамбротта. Во втором же тайме класс "Скуадры Адзурры" доказал Тони. Форвард оформил дубль в течение 10-ти минут. Очень вовремя, потому что "сине-желтые" неплохо "поджимали" итальянцев на старте тайма.

Возможность отомстить за неудачу ЧМ-2006 украинцам выпала уже осенью. В новом отборе к чемпионату Европы жребий снова свел команды в одной группе. Но и теперь итальянское проклятие сборная Украины снять не смогла. Если в первом матче "Скуадра Адзурра" выиграла стараниями Оддо и Тони, то во втором поединке солировал Ди Натале. Легенда "Удинезе" оформил дубль против гола Шевченко и отправил "сине-желтых" на смену поколений.

В следующие 15 лет украинская и итальянская сборные встретились только дважды в контрольных матчах. В рамках подготовки к Евро-2012 "сине-желтые" в экспериментальном составе проиграли команде Чезаре Пранделли (0:2) с голами Росси и Матри. А вот в октябре 2018-го дружина Андрея Шевченко дала бой итальянцам, сведя спарринг вничью с классным голом Малиновского с лета.

Наконец в сентябре этого года сборные Италии и Украины встретились в Милане. На легендарном "Джузеппе Меацца" заявку на успех хозяева сделали в стартовые полчаса. Забили итальянцы дважды – резервист миланского "Интера" Фраттези оформил дубль после ошибки Судакова и серии рикошетов. Ярмоленко подарил надежду перед перерывом, но во втором тайме "Скуадра Адзурра" ближе подошла к третьему мячу, чем украинцы – ко второму.

Итак, баланс игр сборной Украины против Италии отрицательный. В девяти предыдущих поединках "сине-желтые" не одержали ни одной победы. Более того, в официальных матчах украинская команда идет с показателем шесть поражений из шести. Возможно, аура "БайАрены" поможет подопечным Сергея Реброва преодолеть этот барьер...