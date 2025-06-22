RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Исторический успех: украинские гимнастки добыли золото и бронзу на юниорском ЧМ

Фото: украинские гимнастки (facebook.com/EuropeanGymnastics)
Автор: Карина Левицкая

Украинские юниорки совершили настоящий прорыв на чемпионате мира по художественной гимнастике, завоевав первые в истории страны золотые и бронзовые награды. Во время соревнований в Софии девушки показали высокий уровень мастерства, установив новые рекорды и покорив мировую арену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

В течение 18-22 июня болгарская София принимала чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок.

Украина была представлена только в групповых упражнениях. В состав команды вошли девушки, которые в этом году впервые в истории завоевали "золото" в многоборье на чемпионате Европы: Анастасия Николенко, Александра Николь Самоукина, Екатерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Биленко и Таисия Редька.

"Юные украинки продолжили переписывать историю отечественной художественной гимнастики!". - отметили в НОК.

По данным комитета, сначала девушки получили первую медаль в истории Украины на юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике в групповом многоборье - "бронзу".

Судьи оценили выступления украинок в 48,400 балла, что позволило подняться на третью ступеньку пьедестала почета.

Однако, на достигнутом украинки не остановились: в заключительный соревновательный день девушки блестяще выступили в финале с 10 булавами, завоевав первое в истории Украины "золото" юниорского ЧМ по художественной гимнастике.

Ближайших преследовательниц, команду Италии, украинки опередили на 0,700 балла.

Фото: украинские гимнастки (facebook.com/EuropeanGymnastics)

Новости спорта

Заметим, что этот день стал результативным и для украинки Людмилы Лузан. С чемпионата Европы-2025 по гребле на каноэ в чешском Рачице спортсменка возвращается с четырьмя наградами.

Ранее сообщили, что заявила Ярослава Магучих после двух подряд поражений на этапах Бриллиантовой лиги.

Также читайте, как гимнастка Онофрийчук выиграла историческое "золото" для Украины на Евро-2025.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Спортзал