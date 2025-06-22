Исторический успех: украинские гимнастки добыли золото и бронзу на юниорском ЧМ

В течение 18-22 июня болгарская София принимала чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок.

Украина была представлена только в групповых упражнениях. В состав команды вошли девушки, которые в этом году впервые в истории завоевали "золото" в многоборье на чемпионате Европы: Анастасия Николенко, Александра Николь Самоукина, Екатерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Биленко и Таисия Редька.

"Юные украинки продолжили переписывать историю отечественной художественной гимнастики!". - отметили в НОК.

По данным комитета, сначала девушки получили первую медаль в истории Украины на юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике в групповом многоборье - "бронзу".

Судьи оценили выступления украинок в 48,400 балла, что позволило подняться на третью ступеньку пьедестала почета.

Однако, на достигнутом украинки не остановились: в заключительный соревновательный день девушки блестяще выступили в финале с 10 булавами, завоевав первое в истории Украины "золото" юниорского ЧМ по художественной гимнастике.

Ближайших преследовательниц, команду Италии, украинки опередили на 0,700 балла.