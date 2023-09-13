Исторический удар. Как Украине удалось подбить подлодку РФ и поплывет ли снова "Ростов"

Украина провела очередную успешную атаку на российские объекты в оккупированном Севастополе. По всей видимости, в результате уничтожен большой десантный корабль "Минск", но самое интересное - поражена подводная лодка "Ростов-на-Дону".
О том, как удалось поразить субмарину и почему это уникальный случай в истории, - в материале РБК-Украина.
Ночь на 13 сентября в Севастополе была громкой. Очевидцы сообщали о нескольких мощных взрывах, позже стало известно о пожаре в Южной бухте на территории Севастопольского морского завода (Севморзавод) им. Орджоникидзе. Это основная площадка для ремонта и строительства судов Черноморского флота РФ.
Местные Telegram-паблики писали о прилетах и пожарах на местах стоянки военных кораблей и подводных лодок. А также публиковали фото и видео с места событий.
Оккупационные власти заявили об украинской атаке и пожаре в районе Килен-балки. Там находится 13-й судоремонтный завод. По данным пабликов, параллельно в Севастополе слышали звуки перестрелок и новых взрывов. Город охватила паника, по неофициальным данным, полицию отправили на поиск "диверсантов" и одном из инцидентов оккупанты перестреляли своих.
Утром министерство обороны России заявило о якобы ударе 10 ракетами по Севморзаводу. Три из их прилетели в цель, что подтверждалось спутниковыми снимками очагов возгорания в Южной бухте. Также якобы были уничтожены три безэкипажных катера.
Официально российская сторона признала, что повреждения получили два корабля, стоявших на ремонте в сухом доке. Позже паблики уточнили, что речь идет о дизель-электрической подлодке "Ростов-на-Дону" и большом десантном корабле "Минск".
Сообщалось о двух погибших и 26 пострадавших. По данным издания ForPost, среди них не было сотрудников Севморзавода.
По состоянию на вторую половину дня "Минск" все еще горел. Аналитики OSINT-проекта Oryx пришли к выводу не о повреждении, а о полном уничтожении БДК.
Отметим, это третий по счету большой десантный корабль, пораженный за время полномасштабного вторжения России. До этого в марте 2022 года украинские силы уничтожили БДК "Саратов" в захваченном россиянами Бердянске, а в августе 2023- года надводным дроном был выведен из строя БДК "Оленегорский горняк" возле Новороссийска.
Однако случай с подводной лодкой стал поистине уникальным. Причем не только для Украины, но вообще в истории.
Это дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка". Она входит в состав 4-ой отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота РФ. Получила название в честь российского города Ростов-на-Дону.
Лодка была заложена в 2011 году на заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, в 2014-м ее спустили на воду и под конец года была зачислена в черноморскую бригаду с базированием в Новороссийске.
"Ростов-на-Дону - одна из шести субмарин проекта 636.3. Это новая подлодка, построенная уже после того, как россияне захватили Крым. Сейчас таких всего четыре в Черном море, две в Средиземном. Есть еще седьмая, "Новороссийск", но ее можно не считать. Она фактически ни разу не выходила на боевое дежурство и находится на вечном ремонте", – рассказал РБК-Украина военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express Владимир Заблоцкий.
Подлодку "Ростов-на-Дону" задействовали в военных действиях и до вторжения в Украину. В частности, в 2015 году из акватории Средиземного моря она наносила ракетные удары по расположению террористов ИГИЛ в Сирии.
Заблоцкий отмечает: российские субмарины в Черном море по очереди выходят на боевые задания для ударов по Украине. "Ростов-на-Дону" не была исключением.
"Она несет шесть торпед или четыре "Калибра" (крылатые ракеты морского базирования, - ред.) в одном залпе. Будем считать, теперь у россиян минус четыре "Калибра". Судя по всему, они лишились одного ракетоносителя, по крайней мере, частично на несколько месяцев", - подчеркнул он.
Характеристики подводной лодки:
За ударом стоит Украина
Еще утром в Главном управлении разведки Минобороны в комментарии РБК-Украина подтвердили поражение БДК и субмарины в Севастополе.
"Есть повреждение судоремонтного завода им. Орджоникидзе в городе Севастополе, в частности оборудования. Если говорить о плавучих средствах, то мы можем подтвердить поражение большого десантного корабля и подлодки", - отметили в ГУР.
Затем в Управлении стратегических коммуникаций сообщили об успешных ударах ВСУ по российскому флоту и инфраструктуре в Корабельной бухте. А командующий Воздушных сил Николай Олещук намекнул, чем именно их наносили.
"А пока оккупантов "штормит" и они до сих пор приходят в себя от ночной бавовны в Севастополе, благодарю пилотов Воздушных сил Вооруженных сил Украины за отличную боевую работу. Продолжение следует", - написал он в своем Telegram.
Примечательно, что генерал использовал слово "штормит", и явно имел в виду авиационные ракеты Storm Shadow, которые не впервые применяются для ударов по российским объектам.
Соответствующую информацию со ссылкой украинских и западных чиновников также приводит британский телеканал Sky News. Но с припиской, что Storm Shadow "были развернуты для удара по штабу Черноморского флота РФ".
Поражение подводной лодки является уникальной ситуацией, поскольку Украина не обладает штатными возможностями для этого. Субмарина - это сама по себе сложная цель, выявление и уничтожение которой требует целого комплекса средств.
Например, чтобы обнаружить подлодку нужен собственный подводный флот, противолодочные корабли, самолеты и вертолеты. Владимир Заблоцкий напоминает, что часть нашей авиации была захвачена в Крыму. Но и до этого она не была достаточно численной, ведь Украина не планировала, что ей придется воевать с Черноморским флотом РФ, а тем более с подводными лодками.
"Вообще по классике жанры субмарины поражают в местах базирования. Вероятно, у нас была попытка атаковать в ноябре 2022 года в Новороссийске, тогда наш дрон подорвали, но очевидно это была лишь проба пера", - рассказал он в беседе с РБК-Украина.
Подлодки находятся под водой только на боевом задании, остальное время - в надводном положении. Как правило, там, где они принимают горючее и проходят обслуживание. Субмарины Черноморского флота РФ базируются в Новороссийске, а в Севастополь заходят за ракетами.
"Кстати, именно на южной площадке Севморзавода они загружаются "Калибрами". Их видно из космоса, их видят разведывательные дроны, вероятно, западные партнеры передали координаты и нам удалось поймать "Ростов-на-Дону". То, что во Второй мировой войне англичане и американцы делали бомбами, мы сделали авиационными ракетами. Тем, что у нас есть", - полагает эксперт.
Поэтому поражение подводной лодки крылатой ракетой является уникальным не только для Украины, но и в целом это удалось реализовать впервые в истории.
"Обычно субмарины в подводном положении поражаются глубинными бомбами. А крылатыми ракетами, пока подлодка стоит в доке? Таких случаев не было", - добавил Заблоцкий.
Профильный портал Defence Express обращает внимание на то, что Storm Shadow обладает боевой частью массой 450 кг, состоящей из двух частей. Сначала кумулятивный заряд пробивает препятствие, после чего в образовавшийся проем влетает основная осколочно-фугасная часть. Поэтому пожар на "Ростове-на-Дону" с высокой вероятностью может означать окончательный вывод субмарины из строя.
Удары по военным объектам в Севастополе уже комментируют в высоких кабинетах. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, сегодняшние события доказывают, что ВСУ наращивают возможности, в том числе по демилитаризации Черноморского флота России.
Он также подчеркивает, что демилитаризация станет реальной гарантией безопасности торговых путей и зернового коридора в Черном море.
"Это единственный правильный ответ на попытки России превратить голод в оружие и единственный способ обеспечить бесперебойные поставки зерна в страны Востока и Африки", - написал он в своем Twitter.
Фото: после удара по "Ростову-на-Дону" ракетоносители вряд ли выведут из Крыма (mil.ru)
Надеяться на то, что ночная атака напугала Россию и заставит ее вывести ракетоносители из Крыма, пока рано.
"Минус одна подлодка-носитель - это минус четыре пусковых установок для "Калибров". Но в прошлом месяце россияне ввели в состав фота ракетный корабль "Циклон", принимающий на борт 8 "Калибров". Так что плюс-минус, а пусковой потенциал увеличился на четыре. Хотя никто же не сказал, что атаки прекратятся. Я считаю, будут и другие", – отметил эксперт Владимир Заблоцкий в комментарии РБК-Украина.
Подробнее о корабле "Циклон" и о том, какие угрозы он может представлять Украине, читайте в нашем отдельном материале.
Но что касается освобождения Крыма, куда более перспективным эксперт называет уничтожение БДК "Минск". По его словам, противник лишился еще одной платформы, которая использовалась для переброски войск и для военной логистики.
"Когда Крымского моста не станет, а его когда-нибудь да подорвут, Крым условно превратится в остров. Чем меньше у России кораблей, тем сложнее будет обеспечить движение грузов. Вспомним Вторую мировую войну. Как бы героически не держался Севастополь, как только немцы заблокировали его с моря, все сопротивление прекратилось", - подытожил он.
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