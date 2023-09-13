Исторический удар. Как Украине удалось подбить подлодку РФ и поплывет ли снова "Ростов"

Что произошло

Ночь на 13 сентября в Севастополе была громкой. Очевидцы сообщали о нескольких мощных взрывах, позже стало известно о пожаре в Южной бухте на территории Севастопольского морского завода (Севморзавод) им. Орджоникидзе. Это основная площадка для ремонта и строительства судов Черноморского флота РФ.

Местные Telegram-паблики писали о прилетах и пожарах на местах стоянки военных кораблей и подводных лодок. А также публиковали фото и видео с места событий.

Оккупационные власти заявили об украинской атаке и пожаре в районе Килен-балки. Там находится 13-й судоремонтный завод. По данным пабликов, параллельно в Севастополе слышали звуки перестрелок и новых взрывов. Город охватила паника, по неофициальным данным, полицию отправили на поиск "диверсантов" и одном из инцидентов оккупанты перестреляли своих.

Утром министерство обороны России заявило о якобы ударе 10 ракетами по Севморзаводу. Три из их прилетели в цель, что подтверждалось спутниковыми снимками очагов возгорания в Южной бухте. Также якобы были уничтожены три безэкипажных катера.

Официально российская сторона признала, что повреждения получили два корабля, стоявших на ремонте в сухом доке. Позже паблики уточнили, что речь идет о дизель-электрической подлодке "Ростов-на-Дону" и большом десантном корабле "Минск".

Сообщалось о двух погибших и 26 пострадавших. По данным издания ForPost, среди них не было сотрудников Севморзавода.

По состоянию на вторую половину дня "Минск" все еще горел. Аналитики OSINT-проекта Oryx пришли к выводу не о повреждении, а о полном уничтожении БДК.

Отметим, это третий по счету большой десантный корабль, пораженный за время полномасштабного вторжения России. До этого в марте 2022 года украинские силы уничтожили БДК "Саратов" в захваченном россиянами Бердянске, а в августе 2023- года надводным дроном был выведен из строя БДК "Оленегорский горняк" возле Новороссийска.

Однако случай с подводной лодкой стал поистине уникальным. Причем не только для Украины, но вообще в истории.

Б-237 "Ростов-на-Дону": что известно о субмарине

Это дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка". Она входит в состав 4-ой отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота РФ. Получила название в честь российского города Ростов-на-Дону.

Лодка была заложена в 2011 году на заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, в 2014-м ее спустили на воду и под конец года была зачислена в черноморскую бригаду с базированием в Новороссийске.

"Ростов-на-Дону - одна из шести субмарин проекта 636.3. Это новая подлодка, построенная уже после того, как россияне захватили Крым. Сейчас таких всего четыре в Черном море, две в Средиземном. Есть еще седьмая, "Новороссийск", но ее можно не считать. Она фактически ни разу не выходила на боевое дежурство и находится на вечном ремонте", – рассказал РБК-Украина военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express Владимир Заблоцкий.

Подлодку "Ростов-на-Дону" задействовали в военных действиях и до вторжения в Украину. В частности, в 2015 году из акватории Средиземного моря она наносила ракетные удары по расположению террористов ИГИЛ в Сирии.

Заблоцкий отмечает: российские субмарины в Черном море по очереди выходят на боевые задания для ударов по Украине. "Ростов-на-Дону" не была исключением.

"Она несет шесть торпед или четыре "Калибра" (крылатые ракеты морского базирования, - ред.) в одном залпе. Будем считать, теперь у россиян минус четыре "Калибра". Судя по всему, они лишились одного ракетоносителя, по крайней мере, частично на несколько месяцев", - подчеркнул он.

Характеристики подводной лодки:

водоизмещение - 2350 т (надводное) и 3950 т (подводное)

длина - 73,8 м

ширина - 9,9 м

осадка - 6,2 м

скорость - от 11 до 17 узлов над водой (от 20 до 31 км/ч) и до 20 узлов под водой (до 37 км/ч)

рабочая глубина - 240 м

предельная глубина - 300 м

автономность плавания - 45 суток

экипаж - 52 человека (из них 12 офицеров)

вооружение - зенитные ПЗРК (8 ракет) и четыре ракеты "Калибр"

ориентировочная стоимость - 300 млн долларов

За ударом стоит Украина

Еще утром в Главном управлении разведки Минобороны в комментарии РБК-Украина подтвердили поражение БДК и субмарины в Севастополе.

"Есть повреждение судоремонтного завода им. Орджоникидзе в городе Севастополе, в частности оборудования. Если говорить о плавучих средствах, то мы можем подтвердить поражение большого десантного корабля и подлодки", - отметили в ГУР.

Затем в Управлении стратегических коммуникаций сообщили об успешных ударах ВСУ по российскому флоту и инфраструктуре в Корабельной бухте. А командующий Воздушных сил Николай Олещук намекнул, чем именно их наносили.

"А пока оккупантов "штормит" и они до сих пор приходят в себя от ночной бавовны в Севастополе, благодарю пилотов Воздушных сил Вооруженных сил Украины за отличную боевую работу. Продолжение следует", - написал он в своем Telegram.

Примечательно, что генерал использовал слово "штормит", и явно имел в виду авиационные ракеты Storm Shadow, которые не впервые применяются для ударов по российским объектам.

Соответствующую информацию со ссылкой украинских и западных чиновников также приводит британский телеканал Sky News. Но с припиской, что Storm Shadow "были развернуты для удара по штабу Черноморского флота РФ".

Почему это уникальный случай

Поражение подводной лодки является уникальной ситуацией, поскольку Украина не обладает штатными возможностями для этого. Субмарина - это сама по себе сложная цель, выявление и уничтожение которой требует целого комплекса средств.

Например, чтобы обнаружить подлодку нужен собственный подводный флот, противолодочные корабли, самолеты и вертолеты. Владимир Заблоцкий напоминает, что часть нашей авиации была захвачена в Крыму. Но и до этого она не была достаточно численной, ведь Украина не планировала, что ей придется воевать с Черноморским флотом РФ, а тем более с подводными лодками.

"Вообще по классике жанры субмарины поражают в местах базирования. Вероятно, у нас была попытка атаковать в ноябре 2022 года в Новороссийске, тогда наш дрон подорвали, но очевидно это была лишь проба пера", ­­­- рассказал он в беседе с РБК-Украина.

Подлодки находятся под водой только на боевом задании, остальное время - в надводном положении. Как правило, там, где они принимают горючее и проходят обслуживание. Субмарины Черноморского флота РФ базируются в Новороссийске, а в Севастополь заходят за ракетами.

"Кстати, именно на южной площадке Севморзавода они загружаются "Калибрами". Их видно из космоса, их видят разведывательные дроны, вероятно, западные партнеры передали координаты и нам удалось поймать "Ростов-на-Дону". То, что во Второй мировой войне англичане и американцы делали бомбами, мы сделали авиационными ракетами. Тем, что у нас есть", - полагает эксперт.

Поэтому поражение подводной лодки крылатой ракетой является уникальным не только для Украины, но и в целом это удалось реализовать впервые в истории.

"Обычно субмарины в подводном положении поражаются глубинными бомбами. А крылатыми ракетами, пока подлодка стоит в доке? Таких случаев не было", - добавил Заблоцкий.

Профильный портал Defence Express обращает внимание на то, что Storm Shadow обладает боевой частью массой 450 кг, состоящей из двух частей. Сначала кумулятивный заряд пробивает препятствие, после чего в образовавшийся проем влетает основная осколочно-фугасная часть. Поэтому пожар на "Ростове-на-Дону" с высокой вероятностью может означать окончательный вывод субмарины из строя.

Какие могут быть последствия

Удары по военным объектам в Севастополе уже комментируют в высоких кабинетах. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, сегодняшние события доказывают, что ВСУ наращивают возможности, в том числе по демилитаризации Черноморского флота России.

Он также подчеркивает, что демилитаризация станет реальной гарантией безопасности торговых путей и зернового коридора в Черном море.

"Это единственный правильный ответ на попытки России превратить голод в оружие и единственный способ обеспечить бесперебойные поставки зерна в страны Востока и Африки", - написал он в своем Twitter.

Фото: после удара по "Ростову-на-Дону" ракетоносители вряд ли выведут из Крыма (mil.ru)

Надеяться на то, что ночная атака напугала Россию и заставит ее вывести ракетоносители из Крыма, пока рано.

"Минус одна подлодка-носитель - это минус четыре пусковых установок для "Калибров". Но в прошлом месяце россияне ввели в состав фота ракетный корабль "Циклон", принимающий на борт 8 "Калибров". Так что плюс-минус, а пусковой потенциал увеличился на четыре. Хотя никто же не сказал, что атаки прекратятся. Я считаю, будут и другие", – отметил эксперт Владимир Заблоцкий в комментарии РБК-Украина.

Подробнее о корабле "Циклон" и о том, какие угрозы он может представлять Украине, читайте в нашем отдельном материале.

Но что касается освобождения Крыма, куда более перспективным эксперт называет уничтожение БДК "Минск". По его словам, противник лишился еще одной платформы, которая использовалась для переброски войск и для военной логистики.

"Когда Крымского моста не станет, а его когда-нибудь да подорвут, Крым условно превратится в остров. Чем меньше у России кораблей, тем сложнее будет обеспечить движение грузов. Вспомним Вторую мировую войну. Как бы героически не держался Севастополь, как только немцы заблокировали его с моря, все сопротивление прекратилось", ­- подытожил он.