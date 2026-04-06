ua en ru
Пн, 06 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Исторический полет в прямом эфире: NASA транслирует полет "Артемиды-2" вокруг Луны

20:43 06.04.2026 Пн
2 мин
Это ключевой этап программы, которая должна вернуть людей на лунную поверхность
Мария Науменко
фото: Луна (Getty Images)

Экипаж "Артемиды-2" во время полета вокруг Луны устанавливает рекорд дальности удаления от Земли, а NASA показывает миссию вживую. Полет стал первым за более чем 50 лет шагом человечества к возвращению на Луну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию NASA.

Во время полета команда должна установить рекорд дальности удаления от Земли. Около 02:00 по киевскому времени космический корабль пройдет позади Луны и примерно на 40 минут потеряет связь с Землей, поскольку спутник заблокирует радиосигналы.

После этого, ориентировочно в 03:35, экипаж сможет наблюдать 53-минутное солнечное затмение. Таким образом облет Луны станет не только технически важным этапом миссии, но и одним из самых зрелищных моментов полета.

Что известно о миссии "Артемида-2"

Напомним, в ночь на 2 апреля NASA успешно запустило миссию "Артемида-2" - первый за более чем 50 лет пилотируемый полет к Луне. Космический корабль Orion стартовал из Флориды для восьмидневного облета спутника Земли и возвращения на Землю.

Уже во время полета миссия столкнулась с первыми техническими трудностями: экипаж сообщил о сбое в работе космического туалета после сигнала о неисправности контроллера. После этого астронавты обратились к специалистам на Земле.

На полпути к Луне NASA также обнародовало первые фото Земли, сделанные командиром миссии Рейдом Вайзменом после маневра, который вывел Orion на лунную траекторию.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
NASA Соединенные Штаты Америки
Новости
