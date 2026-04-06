Исторический полет в прямом эфире: NASA транслирует полет "Артемиды-2" вокруг Луны

Экипаж "Артемиды-2" во время полета вокруг Луны устанавливает рекорд дальности удаления от Земли, а NASA показывает миссию вживую. Полет стал первым за более чем 50 лет шагом человечества к возвращению на Луну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию NASA.

Во время полета команда должна установить рекорд дальности удаления от Земли. Около 02:00 по киевскому времени космический корабль пройдет позади Луны и примерно на 40 минут потеряет связь с Землей, поскольку спутник заблокирует радиосигналы.

После этого, ориентировочно в 03:35, экипаж сможет наблюдать 53-минутное солнечное затмение. Таким образом облет Луны станет не только технически важным этапом миссии, но и одним из самых зрелищных моментов полета.

Что известно о миссии "Артемида-2"

Напомним, в ночь на 2 апреля NASA успешно запустило миссию "Артемида-2" - первый за более чем 50 лет пилотируемый полет к Луне. Космический корабль Orion стартовал из Флориды для восьмидневного облета спутника Земли и возвращения на Землю.

Уже во время полета миссия столкнулась с первыми техническими трудностями: экипаж сообщил о сбое в работе космического туалета после сигнала о неисправности контроллера. После этого астронавты обратились к специалистам на Земле.