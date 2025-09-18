Исторический ядерный союз: Пакистан и Саудовская Аравия договорились о взаимной обороне

Соглашение предусматривает взаимное реагирование на любую агрессию, совместное планирование военных операций и усиление оборонного сотрудничества, а также охватывает все виды военных средств, включая ядерный потенциал Пакистана.

Документ закрепляет многолетнее стратегическое партнерство двух стран в сфере безопасности на фоне резкого роста напряженности на Ближнем Востоке.

Подписание состоялось в Эр-Рияде при участии кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа. После церемонии стороны пожали руки и обнялись. Участие в мероприятии принял и главнокомандующий армии Пакистана фельдмаршал Асим Мунир, которого считают одним из самых влиятельных политиков страны.

Эксперты считают, что этот альянс может существенно повлиять на региональную безопасность и изменить стратегические расчеты государств Персидского залива.

Так, согласно договору, любая агрессия против одного государства будет считаться нападением на оба. Это означает, что Пакистан обязуется обеспечить Саудовской Аравии поддержку всеми военными средствами, включая ядерное сдерживание.

Пакт заключен на фоне растущих сомнений монархий Персидского залива относительно надежности США как традиционного гаранта безопасности.

На прошлой неделе ситуацию обострили авиаудары Израиля по Дохе, когда целью стали политические лидеры ХАМАС. Это вызвало возмущение арабских государств и заставило регион искать новые форматы оборонных союзов.

"Это соглашение является кульминацией многолетних обсуждений. Оно не направлено против конкретных стран, а институционализирует глубокое партнерство Саудовской Аравии и Пакистана", - заявил высокопоставленный чиновник в Эр-Рияде.

В то же время в Саудовской Аравии отметили, что несмотря на сближение с Пакистаном, они будут продолжать укреплять отношения и с Индией, которая является ядерным соперником Исламабада.