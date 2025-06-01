Зеленский назвал, кто возглавит делегацию Украины во время второго раунда переговоров

Украина будет участвовать во втором раунде переговоров с Россией в Стамбуле. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Президент подчеркнул, что ключевые вопросы могут быть решены только на самом высоком уровне, поэтому Украина также готовится к потенциальной встрече лидеров.

"Определил задачи на ближайшее время. Определил также позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник", - отметил Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы гарантировать защиту независимости, безопасности и суверенитета страны.

По его словам, главными приоритетами Киева являются: полное и безусловное прекращение огня, освобождение всех пленных и возвращение похищенных Россией украинских детей.

Зеленский провел совещание с руководителями силовых и дипломатических ведомств накануне второго раунда международных переговоров, который состоится в понедельник в Стамбуле.

Напомним, что первый раунд переговоров с РФ украинскую делегацию возглавлял также министр обороны Рустем Умеров.

Тогда, глава государства Владимир Зеленский отметил, что делегация, которую Россия отправляла на переговоры в Стамбул, свидетельствовала, что Москва очень несерьезно относится к реальному диалогу.

Новый раунд "мирных" переговоров в Стамбуле

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Украиной и РФ по завершению войны. Во время этой встречи стороны договорились осуществить обмен пленными в формате 1000 на 1000 (что уже сделано), а также представить свои варианты возможного перемирия.

Кроме того, после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным, диктатор заявил, что РФ готова работать с Украиной над "меморандумом", который, в частности, будет включать прекращение огня.

Ранее на этой неделе российская сторона предложила провести второй раунд переговоров в Стамбуле, а именно - в понедельник 2 июня.

Вчера глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина готова к следующим переговорам с Россией. Однако до встречи хочет получить от Москвы так называемый "меморандум" о возможном перемирии.

Зеленский также прокомментировал ситуацию. Он отметил, что для того, чтобы следующая встреча не была пустой, нужно понимать ее адженду и должным образом подготовиться к переговорам. Однако РФ, по его словам, делает все, чтобы эта встреча была безрезультатной.

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