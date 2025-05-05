Историческая победа! Украина впервые выиграла Чемпионат Европы по Таэквон-До ИТФ: как это было

Как Украина выиграла Чемпионат Европы по Таэквон-До ИТФ

Нынешний чемпионат проходил на арене Unibet Arena и собрал 934 участников из 33 стран континента.

Украинская команда не только смогла конкурировать на равных, но и доминировала в турнире, продемонстрировав чрезвычайную подготовку, силу духа и боевой характер.

Наши спортсмены завоевали 128 медалей, из которых 52 - золотые, а также 26 серебряных и 50 бронзовых.

Медали Украины на Евро (фото: Мария Немыкина)

Весомый вклад в медальный зачет сделала команда SPARTA ДЮСШ-24 из Киева под руководством заслуженного тренера Украины Игоря Чехова. Именно эта школа стала двигателем общего успеха национальной сборной, а ее представители завоевали 32 "золота".

15-летняя Алина Олейник завоевала три золотые награды в категории 14-15 лет (фото предоставлено спортсменкой)

Мы пообщались с Игорем Валентиновичем о том, что именно обеспечило успех сборной Украины, значение этого события, мотивацию спортсменов и месседж для общества.

- Что, по вашему мнению, стало главным фактором такого успешного выступления украинской команды на чемпионате?

- По моему мнению, главным фактором такого успешного выступления украинской команды на Чемпионате Европы стала направленная работа тренерского состава и структурированная работа Федерации Таэквон-до ИТФ Украины.

- Как вы формируете командный дух и мотивацию среди юных спортсменов в период, когда страна переживает большие испытания?

- Еще в прошлом году, когда я находился на войне, увидел, что наша сборная приехала на Чемпионат Европы большим составом и тогда проиграла первое место сборной Греции, у которой состав был меньше. Уже тогда я понял, что так не должно быть. Вернулся и сразу сказал детям, что мы должны в этом году стать первыми. Очень приятно, когда мечты сбываются и для украинского спорта это большая победа.

- Что для вас лично означает эта победа? Это еще один чемпионат - или символ чего-то большего в истории украинского спорта?

- Еще перед отъездом говорил: ребята, вам нечего бояться. Вы - люди, которые каждый день могут не проснуться, которые переживают бомбежки, которые тренируются под сиренами. Поэтому такой характер, как у вас, его нет никого в Европе. Такой разговор был постоянно и я думаю, что удалось достучаться до спортсменов и они сделали свою работу качественно.

- Какие ценности Вы пытаетесь передать своим ученикам кроме спортивной техники?

- Стараюсь передать своим спортсменам уважение, потому что когда кто-то получает травмы, то радости на моем лице нет. Также прошу относиться с уважением к своим соперникам, пожимать руку до и после боя, уважать их даже во время боя и не говорить обидных слов.

- Какой момент или выступление на нынешнем чемпионате Вам запомнился больше всего и почему?

- Больше всего на чемпионате запомнился командный спарринг, ребят по 16-17 лет, когда Украина поднялась и единственной группой спела песню "Червона калина" и ребята выдержали, не сдались и выиграли командный спарринг.

- Как вы считаете, что именно отличает украинских спортсменов среди других европейских команд?

- Отличает наших спортсменов от других - тот ужас и тот ужас, которые переживают они во время войны. Я вдвойне доволен, что они выиграли этот кубок, потому что на их детских лицах я хочу чаще видеть улыбку.

- Какое послание Вы бы хотели передать украинскому обществу через эту победу?

- Прежде всего хотел бы поблагодарить Вооруженные силы Украины за то, что мы имеем возможность выехать на такие соревнования. Также хочу передать пожелание украинскому обществу объединяться вокруг армии, так как это делала национальная команда по таэквонд-до на соревнованиях.

Алина Олейник и Игорь Чехов (фото предоставлено спортсменкой)