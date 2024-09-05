Историческая медаль для Украины. Баль завоевал награду по гендбайку на Паралимпиаде-2024
Украинский спортсмен завоевал историческую награду Паралимпиады для Украины. Павел Баль получил медаль с гендбайка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховной Рады Украины.
Во время Паралимпиады-2024 Баль получил бронзовую медаль в гендбайке. Этим самым он стал первым украинцем, завоевавшим награду в этом виде велоспорта.
"Гордимся Вашим успехом, Павел! Это большая победа для Вас и для всей Украины!", - добавили в ВР.
Паралимпиада-2024
Напомним, что РБК-Украина подвела итоги уже седьмого дня соревнований на Паралимпийских играх. Для сборной Украины он снова был с победами и медалями.
Напомним, мы сообщали, что пловец Трусов установил мировой рекорд и завоевал "золото" для Украины на Паралимпиаде.
Кроме того, стоит отметить, что в этом году Украина уже завоевала историческую медаль. Ее завоевал украинский атлет Артем Колинько.
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