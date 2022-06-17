Історичний візит, крок до кандидатства в ЄС та нове правило для РФ: головне за тиждень

Цього тижня відбулася чергова зустріч "Рамштайн" щодо військової допомоги Україні. Вперше з початку війни до Києва приїхали лідери Німеччини, Італії та Франції. Єврокомісія рекомендувала надати нашій країні статусу кандидата в члени ЄС. Кабмін скасував безвізовий режим із Росією.

Детально про всі новини тижня – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Візит європейських лідерів

16 червня Україну відвідали президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр Італії Маріо Драгі, президент Румунії Клаус Йоханніс.

Європейські лідери побували в Ірпені, а потім зустрілися з Володимиром Зеленським.

Усі чотири лідери підтримали надання Україні статусу кандидата у члени ЄС на саміті 23-24 червня.

Еммануель Макрон заявив про передачу 6 додаткових САУ "Цезар" 155 мм, а також про допомогу з розслідуванням військових злочинів.

Олаф Шольц пообіцяв постачати Україні зброї стільки, "скільки Україна матиме потребу", зокрема системи ППО IRIS-T.

Маріо Драгі заявив, що потрібно зробити все можливе, щоб розблокувати українські порти до вересня, коли буде новий врожай.

Клаус Йоханніс підтримав необхідність розслідування всіх злочинів Росії та покарання за них.

Крім того, під час візиту до Києва Еммануель Макрон підтвердив, що серед країн Заходу є домовленість не постачати Україні танки та штурмові літаки, щоб не вступати у конфронтацію з Росією.

Переговори "Рамштайн-3"

15 червня відбулося третє засідання Контактної групи з питань оборонної підтримки України. Союзники домовилися про збільшення постачання озброєнь для боротьби з російським агресором.

Кількість учасників формату знову зросла - приєдналися Грузія, Молдова та Еквадор.

За підсумками зустрічі міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що "Рамштайн-3" показав єдність НАТО та готовність надалі надавати більше зброї для боротьби українців за свободу та незалежність. Партнери передадуть 155-мм гармати, HIMARS, Harpoons, гелікоптери зі Словаччини, артилерію з Канади, Польщі та Нідерландів, РСЗВ від Німеччини.

Новий пакет військової допомоги від США

У середу під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським лідер США Джо Байден повідомив про виділення військової допомоги Україні на 1 млрд доларів, яка включатиме додаткову артилерію, зброю берегової оборони, боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем.

Також США виділяють гуманітарну допомогу у розмірі 225 млн доларів на організацію постачання безпечної питної води, закупівлю медикаментів, забезпечення українців їжею, житлом та коштами на речі першої необхідності.

Єврокомісія рекомендувала кандидатство України в ЄС

17 червня Єврокомісія дала свій позитивний висновок щодо статусу України. ЄК рекомендувала Раді Європи надати Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Остаточне рішення на підставі цього висновку буде ухвалено під час саміту лідерів країн Євросоюзу 23-24 червня.

При цьому резолюція Єврокомісії містить перелік вимог, які мають бути виконані нашою країною на подальшому шляху євроінтеграції, включаючи сфери боротьби з корупцією та верховенства закону. ЄК відстежуватиме прогрес їх виконання до кінця 2022 року.

Скасування безвізового режиму з Росією

За дорученням президента Кабмін припинив дію Угоди про безвізовий режим із РФ. Вже з 1 липня 2022 року громадяни Росії не зможуть перетнути кордон України без оформлення дозвільних документів.

Остаточне рішення про запровадження віз для росіян ухвалено для протидії загрозам національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України.

Заборона партій

Протягом цього тижня суд заборонив діяльність кількох політичних сил. Усі ці партії входять до списку РНБО як проросійські.

"Соціалісти"

"Справедливість та розвиток"

"Ліва опозиція"

"Держава"

партія "Наші" Євгенія Мураєва

Соціалістична партія, яку очолював обвинувачений у держзраді Ілля Ківа

"Партія Шарія"

партія херсонського мера-колаборанта "Блок Володимира Сальдо"

Раніше рішенням суду було заборонено функціонування політсили "Опозиційний блок", а на 20 червня призначено розгляд заборони діяльності ОПЗЖ.

Ситуація на фронті

Найнапруженішою ділянкою на карті військових дій залишається східна частина України. Армія РФ намагається атакувати відразу на 9 напрямках у Донецькій та Луганській областях, а головною метою окупантів є Сєвєродонецьк. На території заводу "Азот" залишаються понад 500 мирних жителів, евакуювати їх неможливо через постійні обстріли.

При цьому ЗСУ проводять успішні контрнаступні дії у Херсонській та Запорізькій областях та відображають штурми окупантів на сході.

Армія РФ продовжує ракетні атаки та обстріли об'єктів інфраструктури та житлових будинків. Так, через просування супротивника у бік Харкова місто знову опинилося у зоні поразки артилерією. У спальному районі Миколаєва через обстріл загинуло 2 особи. На Донеччині потрапили у вагон із гуманітарною допомогою. Внаслідок ракетного удару було знищено будівельне підприємство у Дніпропетровській області.

Виступ Путіна

17 червня президент РФ виступив на економічному форумі у Санкт-Петербурзі. У своїй промові Володимир Путін спробував перекласти відповідальність за інфляцію у світі та продовольчу кризу на Європу та США, які "робили системні помилки". За словами голови Кремля, "дії зі звільнення Донбасу тут абсолютно ні до чого".

Путін заявив, що причиною війни в Україні стало небажання Заходу домовлятися про "гарантії безпеки".

Блокаду українських портів глава РФ назвав спекуляцією та підкреслив, що Росія нібито не перешкоджає вивезенню зерна. Також він висловив думку, що українське зерно можна вивезти не лише морським шляхом, а й через інші країни, згадавши Білорусь.