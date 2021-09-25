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Історичний бій: Усик у поєдинку з Джошуа оскаржить титули чемпіона в супертяжах

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Лондон, Субота 25 вересня 2021 09:00
Історичний бій: Усик у поєдинку з Джошуа оскаржить титули чемпіона в супертяжах Фото: Ентоні Джошуа і Олександр Усик (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Український боксер Олександр Усик сьогодні проведе поєдинок з британцем Ентоні Джошуа. На кону титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO та IBO.

РБК-Україна зібрало інформацію про історичний для українського боксу вечір у Лондоні.

Де пройде поєдинок

Поєдинок Усика і Джошуа стане головною подією боксерського вечора в Лондоні на стадіоні футбольного клубу "Тоттенхем Хотспур".

В андеркарді виступлять ще два українці - Павло Мартинюк (виступає під прапором Польщі) зустрінеться з Даніелем Лапіним, а Максим Продан захищатиме пояс у поєдинку проти албанця Флоріана Марку.

Як подивитися бій Усика і Джошуа

Жоден український телеканал не покаже бій Усик - Джошуа. Поєдинок можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також за допомогою стрімінг-сервісу DAZN. Очікується, що боксери вийдуть на ринг не раніше 23:45 за київським часом.

Згідно з вимогами організаторів бою, перегляд бою Усик - Джошуа на MEGOGO без передплати коштуватиме 49 гривень. При наявності підписки "Максимальна" або "Спорт" - 29 гривень. Що стосується сервісу DAZN, то вартість місячної підписки складе 55 гривень.

В якій формі Усик і Джошуа підходять до бою

Для Олександра Усика нинішній бій буде лише третім у суперважкій вазі. Він дебютував у жовтні 2019, зустрівшись з американцем Чаззом Уізерспуном і відправивши його в технічний нокаут. Після цього в жовтні 2020 українець на арені "Уемблі" в Лондоні одноголосним рішенням суддів був кращим за британця Дерека Чісору.

Що стосується чемпіона, то Ентоні Джошуа в грудні 2020 року нокаутував Кубрата Пулєва і захистив титул чемпіона світу. До цього у грудні 2019 в реванші повернув пояси, які в червні того ж року у нього сенсаційно відібрав мексиканець Енді Руїс.

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Олександр Усик Ентоні Джошуа
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