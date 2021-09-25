Исторический бой: Усик в поединке с Джошуа оспорит титулы чемпиона в супертяжах

Украинский боксер Александр Усик сегодня проведет поединок с британцем Энтони Джошуа. На кону титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.

Где пройдет поединок

Поединок Усика и Джошуа станет главным событием боксерского вечера в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур".

В андеркарде выступят еще два украинца - Павел Мартынюк (выступает под флагом Польши) встретится с Даниэлем Лапиным, а Максим Продан будет защищать пояс в поединке против албанца Флориана Марку.

Как посмотреть бой Усика и Джошуа

Ни один украинский телеканал не покажет бой Усик - Джошуа. Поединок можно будет посмотреть на платформе MEGOGO, а также с помощью стриминг-сервиса DAZN. Ожидается, что боксеры выйдут на ринг не ранее 23:45 по киевскому времени.

Согласно требованиям организаторов боя, просмотр боя Усик - Джошуа на MEGOGO без подписки будет стоить 49 гривен. При наличии подписки "Максимальная" или "Спорт" - 29 гривен. Что касается сервиса DAZN, то стоимость месячной подписки составит 55 гривен.

В какой форме Усик и Джошуа подходят к бою

Для Александра Усика нынешний бой будет всего лишь третьим в супертяжелом весе. Он дебютировал в октябре 2019, встретившись с американцем Чаззом Уизерспуном и отправив его в технический нокаут. После этого в октябре 2020 украинец на арене "Уэмбли" в Лондоне единогласным решением судей был лучше британца Дерека Чисоры.

Что касается чемпиона, то Энтони Джошуа в декабре 2020 года нокаутировал Кубрата Пулева и защитил титул чемпиона мира. До этого в декабре 2019 в реванше вернул пояса, которые в июне того же год у него сенсационно отобрал мексиканец Энди Руис.