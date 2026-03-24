Истерика в МИД РФ: Кремль привлекает Интерпол, чтобы отомстить украинке за унижение посла

08:15 24.03.2026 Вт
2 мин
Вопрос злоупотребления Россией международными инструментами сейчас является очень острым
aimg Оксана Гапончук
Иллюстративное фото: розыск Интерпол (Getty Images)

Россия пытается привлечь Интерпол для розыска известного украинского медиаэксперта и активистки Ирины Земляной.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал нодный депутат Ярослав Юрчишин.

По словамнародного депутата Ярослава Юрчишина, сейчас РФ пытается добиться объявления Ирины Земляной в международный розыск, а это уже прямая попытка использовать ресурсы Интерпола для давления наукраинских журналистов и активистов.

С чего все началось

Поводом для преследования стали события мая 2022 года в Польше. Так, во время акции протеста против российской агрессии активисты облили посла РФ Сергея Андреева свекольным соком. Российская пропаганда и правоохранительная система мгновенно назвали этот инцидент "нападением на дипломата".

Абсурдный приговор московского суда

Не имея доступа к активистке, московский суд заочно приговорил Ирину Земляную к 13 годам заключения. Кроме вымышленного "нападения", женщину обвинили в распространении так называемых "фейков" о российской армии.

"Московский суд устраивает расправу над украинской журналисткой и медиаэкспертом Ириной Земляной за то, что она устроила акцию протеста перед российским послом Андреевым", - пишет нардеп.

Сама активистка заявляет, что дело является полностью сфабрикованным и не имеет ничего общего с правосудием. Она отмечает, что ее невиновность подтверждается материалами видео и фото, а польские правоохранители не выдвинули к ней претензий.

По ее словам, фото- и видеоматериалы подтверждают мирный характер протеста, что не несло угрозы жизни дипломата.

Попытка манипуляции Интерполом

Как сообщает народный депутат Ярослав Юрчишин, сейчас РФ пытается добиться объявления Земляной в международный розыск. Украина настаивает, что запрос РФ является частью более широкой кампании по преследованию несогласных с политикой Кремля.

Национальная полиция Украины, которая представляет страну в Интерполе, уже взяла дело под особый контроль.

Главные аргументы защиты:

  • Статья 3 Устава Интерпола: организации строго запрещено вмешиваться в дела, имеющие политический, военный, религиозный или расовый характер.
  • Политическое давление: Ярослав Юрчишин подтвердил, что украинские правоохранители уже работают над тем, чтобы заблокировать любые попытки РФ использовать международные ордера против журналистки.

Напомним, Польша подала в розыск Интерпола двух украинцев, подозреваемых в диверсии.

