RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дослідники спростували фейки про здатність озброєння РФ конкурувати із західним

Фото: дослідники спростували фейки про здатність озброєння РФ конкурувати із західним (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Твердження Москви про те, що російська армія була реформована і знову може конкурувати з озброєнням Заходу, є фейковими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал британських дослідників зброї з Conflict Armament Research, який наводить The New York Times.

Група британських дослідників спеціалізується на ідентифікації та відстеженні зброї та боєприпасів, які використовують у війнах по всьому світу. На прохання українського уряду вони провели дослідження електроніки новітніх крилатих ракет РФ і ударних вертольотів. Зокрема, вони проаналізували залишки ракет окупантів, серед яких Х-101 і "Торнадо-С".

"Доповідь спростовує твердження Москви про перебудовану армію, яка знову може змагатися зі збройними силами її західних супротивників", - підкреслюють в Conflict Armament Research.

Фейк про високу якість російської зброї

За даними дослідників, найкраща зброя росіян досить часто була зроблена з низькоякісних компонентів і містила унікальну, але просту супутникову систему.

Один з експертів, Арсеніо Менендес, який також є підрядником NASA і займається реконструкцією компонентів керованої зброї, стверджує, що російська навігаційна система схожа на архітектуру GPS-приймачів з відкритим вихідним кодом. Вони не вважаються виробами оборонного призначення.

"Команда інженерів-електриків з коледжу могла б побудувати це", - розповів він.

Також він встановив, що російську техніку дуже легко перереконструювати і засоби захисту, які використовували при її виготовленні, можна зустріти в комерційних продуктах на зразок пристроїв читання кредитних карт.

"Це рівень технологій кінця 1990-х або середини 2000-х в кращому випадку. По суті, це еквівалент ігрової консолі Xbox 360, і схоже, що вона відкрита для всіх, хто хоче розібрати її і зібрати свою власну копію", - розповів Менендес.

Фейк про незалежність від західних технологій

У звіті Conflict Armament Research відзначають, що зброя, яку країна-агресор використовує для атаки по українських містах, часто базується на західних інноваціях. Російські інженери покладалися на західні інновації при виготовленні не тільки боєприпасів, але і безпілотників, обладнанні зв'язку, вертольотів та іншого озброєння.

"Ми бачили, що Росія повторно використовує одні й ті ж електронні компоненти в різних видах зброї, включаючи новітні крилаті ракети і ударні вертольоти, і ми не очікували побачити це. Російська керована зброя повно неросійських технологій і компонентів, а велика частина задокументованих нами комп'ютерних чіпів була вироблена західними країнами після 2014 року (після введення санкцій проти РФ, які забороняють поставки високотехнологічних товарів - ред.)", - зазначив один з дослідників Деміен Сплітерс.

При цьому підкреслюється, що така суміш деталей західного і російського виробництва в зброї і може пояснити періодично низьку точність крилатих ракет РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними ЗМІ, до кінця 2022 року у російських окупантів можуть закінчитися майже всі снаряди, артилерія і бронетехніка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна Росії проти України