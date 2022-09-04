Исследователи опровергли фейки о способности вооружения РФ конкурировать с западным

Утверждения Москвы о том, что российская армия была реформирована и снова может конкурировать с вооружением Запада, являются фейковыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал британских исследователей оружия из Conflict Armament Research, который приводит The New York Times.
Группа британских исследователей специализируется на идентификации и отслеживании оружия и боеприпасов, которые используют в войнах по всему миру. По просьбе украинского правительства они провели исследования электроники новейших крылатых ракет РФ и ударных вертолетов. В частности, они проанализировали остатки ракет оккупантов, среди которых Х-101 и "Торнадо-С".
"Доклад опровергает утверждения Москвы о перестроенной армии, которая снова может соперничать с вооруженными силами ее западных противников", - подчеркивают в Conflict Armament Research.
По данным исследователей, лучшее оружие россиян довольно часто было сделано из низкокачественных компонентов и содержало уникальную, но простую спутниковую систему.
Один из экспертов, Арсенио Менендес, который также является подрядчиком NASA и занимается реконструкцией компонентов управляемого оружия, утверждает, что российская навигационная система похожа на архитектуру GPS-приемников с открытым исходным кодом. Они не считаются изделиями оборонного назначения.
"Команда инженеров-электриков из колледжа могла бы построить это", - рассказал он.
Также он установил, что российскую технику очень легко перереконструировать и средства защиты, которые использовали при ее сборке, можно встретить в коммерческих продуктах наподобие устройств чтения кредитных карт.
"Это уровень технологий конца 1990-х или середины 2000-х в лучшем случае. По сути, это эквивалент игровой консоли Xbox 360, и похоже, что она открыта для всех, кто хочет разобрать ее и собрать свою собственную копию", - рассказал Менендес.
В отчете Conflict Armament Research отмечают, что оружие, которое страна-агрессор использует для атаки по украинским городам, часто базируется на западных инновациях. Российские инженеры полагались на западные инновации при сборке не только боеприпасов, но и беспилотников, оборудовании связи, вертолетов и другого вооружения.
"Мы видели, что Россия повторно использует одни и те же электронные компоненты в различных видах оружия, включая новейшие крылатые ракеты и ударные вертолеты, и мы не ожидали увидеть это. Российское управляемое оружие полно нероссийских технологий и компонентов, а большая часть задокументированных нами компьютерных чипов была произведена западными странами после 2014 года (после введения санкций против РФ, которые запрещают поставки высокотехнологичных товаров - ред.)", - отметил один из исследователей Дэмиен Сплитерс.
При этом подчеркивается, что такая смесь деталей западного и российского производства в оружии и может объяснить периодически низкую точность крылатых ракет РФ.
Напомним, ранее стало известно, что, по данным СМИ, к концу 2022 года у российских оккупантов могут закончиться почти все снаряды, артиллерия и бронетехника.
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