Экзамены в укрытиях: как в Сумской области будет проходить НМТ-2025
Национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2025 году в Украине будет проходить с учетом ситуации с безопасностью. В частности нв Сумской области он будет проходить только в укрытиях.
РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию (ОВА) рассказывает, об особенностях локаций для тестирования в области.
В ОГА отмечают, что безопасность является ключевым приоритетом. Все вступительные экзамены в области будут проводить исключительно в укрытиях учебных заведений. Это позволит не останавливать тестирование даже в случае воздушной тревоги.
42 пункта тестирования откроют в 11 населенных пунктах - 34 основных и 8 резервных. Все локации должны быть технически готовыми, с бесперебойным энергоснабжением, связью, пожарной безопасностью и проверенными укрытиями.
На время тестирования будет усилена охрана порядка, будут дежурить медики.
Экзамены будут проходить в условиях информационной тишины - для безопасности участников и персонала.
В этом году в Сумской области на НМТ зарегистрировались 7759 абитуриентов. Также продолжается регистрация на поступление в магистратуру и аспирантуру. Основная сессия НМТ начнется 17 мая и продлится до 19 июня. В целом испытания продлятся до 28 августа.
Что нужно знать об НМТ-2025
С 14 мая 2025 года в Украине стартует основная сессия НМТ, который станет главным этапом вступительной кампании. Для участия в тестировании зарегистрировались более 300 тысяч человек.
Абитуриенты будут сдавать четыре предмета: украинский язык, математику, историю Украины (обязательные) и один на выбор. Тестирование будет проходить в два этапа за один день с 20-минутным перерывом. В приграничных областях НМТ будет проходить в укрытиях. Можно сдать тест и за рубежом - в определенных странах, но только офлайн.
В случае воздушной тревоги во время НМТ-2025 участники тестирования вместе с персоналом должны перейти в укрытие. Если тревога длится менее 2 ч 30 мин, тестирование возобновляют. В случае более длительной тревоги - решение о продолжении принимает руководство пункта.
Чтобы поступить на бюджет, нужно набрать не менее 130 баллов, на отдельные специальности - 150. Результаты основной сессии обнародуют до 4 июля. В случае нарушений во время теста можно подать апелляцию и сдать НМТ повторно.
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