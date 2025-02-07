НМТ во время воздушной тревоги: придется ли участникам повторно проходить тестирование
Во время проведения Национального мультипредметного тестирования (НМТ) могут возникнуть ситуации, когда объявляется воздушная тревога. В таких случаях инструктор останавливает тестирование, и все участники вместе с персоналом переходят в укрытие.
О деталях проведения НМТ во время воздушных тревог, в комментарии РБК-Украина рассказали в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО).
В УЦОКО отмечают, если тревога длится менее 2 часов 30 минут (общее время для обоих этапов тестирования), участники могут вернуться в аудитории и продолжить выполнение заданий. В случае более длительной тревоги ответственный за тестовый пункт вместе с региональным центром оценивания качества образования решают, целесообразно ли продолжать тестирование, учитывая остаточное время. Если тестирование остановлено, участники могут сдать НМТ во время дополнительных сессий.
В соответствии с пунктом 11 раздела У Порядка, в помещении временных экзаменационных центров (ВЭЦ) или возле него должны быть защитные сооружения гражданской защиты (укрытия), которые могут обеспечить одновременное пребывание в них всех участников НМТ и работников ВЭЦ во время сессии НМТ.
Так, в 2024 году в некоторых областях, в частности в Харьковской, Полтавской, Сумской и Запорожской, все тестовые пункты функционировали в укрытиях гражданской защиты. Такой же формат был обеспечен в отдельных ВЭЦ Днепропетровской, Киевской, Львовской, Николаевской. Одесской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей. Это позволяло участникам не прекращать работу даже во время многочасовых воздушных тревог.
Напомним, регистрация для участия в основных сессиях НМТ продлится с 6 марта по 3 апреля включительно. До 8 апреля зарегистрированные участники смогут внести изменения в свои персональные кабинеты, в частности выбрать дополнительный предмет или изменить место проведения тестирования. Для тех, кто не смог зарегистрироваться в основной период по уважительным причинам, предусмотрен дополнительный этап регистрации, который состоится с 9 по 14 мая. Внести изменения в данные можно будет до 19 мая. Приглашения на основные сессии НМТ будут размещены в персональных кабинетах участников с 4 мая, а на дополнительные сессии - с 11 июля. В приглашениях будет указана дата, время и место проведения тестирования.
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