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Іспанський міністр заразився коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     12.03.2020 - 12:57
Іспанський міністр заразився коронавірусом
Фото: Ірене Монтеро (facebook.com irene montero)

Після цього випадку на вірус перевірять всіх членів іспанського уряду

В Іспанії у міністра з питань рівності Ірене Монтеро діагностували коронавірус COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LeFigaro.

Повідомляється, що після позитивного результату Монтеро на вірус перевірять всіх членів іспанського уряду.

Також на карантин відправився компаньйон Монтеро - лідер радикальної лівої партії "Подемос" і віце-президент уряду Пабло Іглесіас. Результатів тестів ще немає.

Раніше повідомлялося, що коронавірус виявили у члена Конгресу Іспанії і генерального секретаря ультраправої партії Vox Хав'єра Ортеги Сміта.

Всього в Іспанії підтверджено понад 2,2 тис. випадків зараження коронавірусом, 55 людей померли. Зазначимо, що ще позавчора ці цифри були у два рази меншими.

Також РБК-Україна повідомляло, що коронавірус виявили у кількох високопоставлених чиновників Франції, зокрема - у міністра культури Франції Франка Рістера. Також на ймовірне зараження коронавірусом перевірять керівника адміністрації президента Франції Патріка Стрзода. На даний момент він очікує результатів тесту.

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Новини України КоронавірусІспанія
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