Испанский министр заразился коронавирусом

Фото: Ирене Монтеро (facebook.com irene montero)

После этого случая на вирус проверят всех членов испанского правительства

В Испании у министра по вопросам равенства Ирене Монтеро диагностировали коронавирус COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LeFigaro.

Сообщается, что после положительного результата Монтеро на вирус проверят всех членов испанского правительства.

Также на карантин отправился компаньон Монтеро - лидер радикальной левой партии "Подемос" и вице-президент правительства Пабло Иглесиас. Результатов его тестов еще нет.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили у члена Конгресса Испании и генерального секретаря ультраправой партии Vox Хавьера Ортеги Смита.

Всего в Испании подтверждено больше 2,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 55 людей скончались. Отметим, что еще позавчера эти цифры были в два раза меньше.

Также РБК-Украина сообщало, что коронавирус обнаружили у нескольких высокопоставленных чиновников Франции, в частности - у министра культуры Франции Франка Ристера. Также на вероятное заражение коронавирусом проверят руководителя администрации президента Франции Патрика Стрзода. На данный момент он ожидает результатов теста.