Керівника адміністрації президента Франції перевірять на коронавірус

Фото: Єлисейський палац (ru.wikipedia.org)

Глава адміністрації контактував із особою, в якої виявили коронавірус

Керівника адміністрації президента Франції Патріка Стрзода перевірять на імовірне зараження коронавірусом. Про це передає РБК-Україна із посиланням на офіційну заяву Єлисейського палацу.

Відомо, що він минулого тижня контактував з особою, у якої діагностували коронавірусну інфекцію. Хоча у глави французького президента не було жодних симптомів, однак його попросили пройти перевірку.

"Аби убезпечити президента Республіки, його попросили залишатися вдома і пройти обстеження", - вказано у заяві.

Також перевірку пройшла міністр юстиції Франції Ніколь Беллубе, оскільки вона сама повідомила про симптоми "легкої лихоманки". Міністр скасувала усі свої зустрічі та очікує результатів обстеження.

Раніше проба на коронавірус узяли у міністра культури Франції Франка Рістера, тест дав позитивний результат. Наразі посадовець перебуває вдома під медичним наглядом. Ще п'ять депутатів та два працівники Національних зборів Франції також на лікарняному через зараження COVID-19.

Нагадаємо, президент Грузії Саломе Зурабішвілі скасувала свої закордонні візити, в тому числі до України, через небезпеку, пов'язану з поширенням епідемії коронавірусу. Зурабішвілі, зокрема, скасувала робочі візити до Болгарії, України та Бельгії.