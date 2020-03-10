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Два тура чемпіонату Іспанії пройдуть без глядачів через коронавірус

Новини » Спорт     10.03.2020 - 15:35
Два тура чемпіонату Іспанії пройдуть без глядачів через коронавірус
Фото: гравці "Брселони" і "Реала" (facebook.com/LaLiga)

Матчі за порожніх трибун будуть проходити починаючи з 13 березня

Матчі двох наступних турів у вищому дивізіоні чемпіонату (Примера), а також другий за значимістю футбольної ліги Іспанії (Сегунда) пройдуть без глядачів через поширення коронавірусу. Про це повідомляється на сайті Ла Ліги.

Рішення було прийнято після отримання звітів від Міністерства та регіональних департаментів охорони здоров'я. За необхідності цей захід боротьби із захворюванням може бути продовжена. За даними влади, від вірусу померли вже 28 громадян, заразилися понад 1200 осіб.

Таким чином, матчі без глядачів будуть проходити починаючи з 13 березня. Ла Ліга зараз працює над реорганізацією чемпіонату, щоб завершити турніри до запланованого терміну.

У Примері залишилося провести 11 турів. У турнірній таблиці лідирує "Барселона", а "Реал" йде другим з 2-очковим відставанням.

Як стало відомо раніше, при закритих трибунах пройдуть матчі Ліги чемпіонів за участі іспанських та італійських команд: "Барселона" - "Наполі" і "Валенсія" - "Аталанта".

Нагадаємо, в Італії всі спортивні змагання країни, включаючи Серію А, будуть припинені через епідемію коронавируса.

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