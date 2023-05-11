В Испании снова заявили, что российские нефтепродукты попадают в Европу в обход санкций

Российские нефтепродукты, находящиеся под санкциями, могут поступать в Европу косвенно через третьи страны. Сейчас нет ни одного способа помешать этому процессу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора Exolum Хорхе Ланца, которое приводит Reuters.
"Ни у нас, ни у правительства Испании нет возможности отследить первичное происхождение нефтепродуктов. Я думаю, что это может происходить", - говорится в заявлении.
Он добавил, что российские нефтепродукты не попадают в Испанию напрямую, но могут попасть в страну уже через третьи страны, где они могут смешаться с другими нефтепродуктами.
Reuters пишет, что Испания потребует от Европейской комиссии гарантийного сертификата на весь импорт, чтобы определить источник поставляемых в Европу нефтепродуктов. Это позволит гарантировать, что санкции против РФ не получится обойти.
Ланц сказал, что Exolum повысила требования к своим контрагентам, потребовав декларацию, гарантирующую, что продукция отвечает санкциям и не является российской.
Он добавил, что компания отказалась от некоторых поставок в прошлом году, когда в режиме санкций еще оставались серые зоны, но теперь ограничения стали более четкими.
Exolum
Испанская транснациональная компания, предоставляющая услуги по транспортировке и хранению нефтепродуктов.
Напомним, что правительство Испании объявило о начале расследования возможного ввоза российской нефти на территорию страны через третьи страны.
Ранее в Испании призвали ЕС прекратить импорт российского дизтоплива из-за третьих стран.
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