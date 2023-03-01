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Испания проводит последний этап ремонта танков Leopard для Украины, - СМИ

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Среда 01 марта 2023 20:55
Испания проводит последний этап ремонта танков Leopard для Украины, - СМИ Фото: Испания проводит последний этап ремонта танков Leopard для Украины (facebook.com/GeneralStaff)
Автор: Валерия Полищук

Испания проводит последний этап ремонта танков немецкого происхождения Leopard 2A4, после чего они будут отправлены в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

"Минобороны уже работает над тюнингом шести боевых танков Leopard 2A4, которые будут отправлены в Украину. Боевые танки находятся на предприятиях подрядчика Santa Bárbara в Алькала-де-Гуадайра (Севилья), где они проходят четвертый этап капитального ремонта - самый исчерпывающий - перед отправкой на фронт", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что власти потратят на ремонт этих танков 4,1 млн евро.

Напомним, что танки Leopard, которые Испания отправит на передовую весной следующего года, покинули базу материально-технического обеспечения Касетас. С 2012 года там хранились 53 боевых танка, которые государство приобрело у Германии. Эти бронированные машины хранились в соответствии с протоколом НАТО.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Украина получит от Мадрида до 10 танков Leopard.

Кроме того, испанские инструкторы обучат 55 украинских военных управлять немецким танком Leopard 2A4.

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