В Испании ответили на новую угрозу Трампа повысить тарифы: что заявили

Среда 15 октября 2025 12:15
UA EN RU
В Испании ответили на новую угрозу Трампа повысить тарифы: что заявили Фото: министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес ответил на угрозы президента США Дональда Трампа относительно новых пошлин против страны из-за того, что она мало тратит на оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Альбареса, которое приводит испанская газета 20minutos.

Он заявил, что "Испания - надежный союзник" в НАТО, а ее преданность евроатлантической безопасности не может быть поставлена под сомнение.

По словам Альбареса, "нет сомнений в том, какой вклад Испания вносит в евроатлантическую безопасность".

Он напомнил, что Испания имеет около 3000 военнослужащих, развернутых для обеспечения безопасности на восточном фланге НАТО, что "имеет фундаментальное значение для безопасности неба над странами Балтии".

Министр добавил, что Испания является "надежным союзником НАТО" и придерживается обязательства по военным расходам на уровне 2%, определенного на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году.

Что предшествовало

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на Испанию из-за того, что расходы страны на оборону не достигают 5% ВВП.

"Я очень недоволен Испанией. Это единственная страна, которая не повысила свой показатель до 5%. Все остальные страны НАТО повысили. А Испания очень хорошо живет за наш счет", - сказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что поступок Мадрида является "очень плохим для НАТО" и "невероятно неуважительным".

Ранее Трамп заявил о готовности защищать Финляндию в случае нападения РФ. При этом он считает, что Испанию, возможно, следует исключить из блока НАТО.

